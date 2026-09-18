Theo thống kê của Google, hơn 50% thời lượng xem các nội dung do nhà sáng tạo Việt Nam sản xuất đến từ người xem nước ngoài.

Trao đổi với VietNamNet bên thềm hội nghị YouTube Festival Việt Nam 2026 diễn ra ngày 16/9, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sức hút tự nhiên của nội dung Việt.

Song, để biến lợi thế này thành một ngành xuất khẩu bền vững, nhà sáng tạo cần đầu tư vào cách kể chuyện, đa dạng định dạng và chủ động vượt rào cản ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, những video về văn hóa, di sản nếu được xây dựng tốt có thể vượt qua vòng đời của một xu hướng, trở thành "tài sản số" có giá trị trong nhiều năm.

Tổng Giám đốc Google Việt Nam Marc Woo chia sẻ thông tin về nền tảng YouTube tại YouTube Festival Việt Nam 2026 ngày 16/9. Ảnh: Google

Phóng viên: Những xu hướng nội dung nào của Việt Nam trên YouTube đang tạo sức hút mạnh mẽ nhất ở nước ngoài, thưa ông? Yếu tố văn hóa nào tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam trên thị trường toàn cầu?

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam: Tại Việt Nam, video ẩm thực rất được ưa chuộng, từ những video ngắn giới thiệu các quán bún bò Huế ngon ở TPHCM đến các video dài phản ánh trải nghiệm sâu hơn.

Nội dung về AI và phát triển trợ lý ảo cũng đang tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, tin tức, thời sự cũng phát triển khi chúng tôi hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền hình để phát triển kênh.

Thời lượng xem các nhóm nội dung ẩm thực, ứng dụng AI và tin tức - thời sự đều tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước. Các nội dung về đời sống cá nhân như nuôi dạy con, phim truyền hình, nghệ thuật cũng tăng gấp đôi.

Lợi thế lớn nhất của Việt Nam là di sản văn hóa phong phú và độc đáo. Nhà sáng tạo cần khai thác tối đa chất liệu văn hóa bản địa, đồng thời linh hoạt ứng dụng các công nghệ AI trong sản xuất và hậu kỳ để tạo ra những sản phẩm khác biệt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hơn 50% thời lượng xem nội dung do nhà sáng tạo Việt Nam sản xuất đến từ khán giả nước ngoài. Nhà sáng tạo cần làm gì để biến lợi thế này thành một ngành xuất khẩu nội dung bền vững?

Tỷ lệ thời lượng xem từ nước ngoài chiếm phần rất đáng kể trong các nội dung do người Việt sản xuất. Khán giả của những kênh như Ben Eagle và nhiều nhà sáng tạo khác không chỉ ở Việt Nam.

Điều này cho thấy hệ sinh thái sáng tạo nội dung của Việt Nam trên YouTube rất năng động, nguyên bản và có chất lượng.

Cách kể chuyện mang niềm tự hào về đất nước, cùng những trải nghiệm gần gũi với con người, đang thu hút người xem quốc tế. Các nhà sáng tạo thực sự đang làm tốt việc đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Để biến lợi thế này thành giá trị bền vững, theo tôi có ba điểm cần lưu ý.

Thứ nhất là chiến lược đa định dạng. Nhà sáng tạo không nên chỉ phụ thuộc vào một định dạng. Shorts phù hợp với người dùng khi đang di chuyển; video trên máy tính phù hợp với thời gian nghỉ hoặc làm việc; trong khi video dài có thể được xem trên TV tại nhà, nơi người dùng có nhiều thời gian hơn cho những câu chuyện sâu sắc. Mỗi định dạng cần một chiến lược nội dung riêng.

Thực tế tại Việt Nam, các nhà sáng tạo đang thích ứng rất nhanh khi lượng video Shorts tải lên đã tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp vào mạng lưới hơn 180.000 kênh đạt mốc trên 10.000 người đăng ký theo dõi.

Thứ hai là chủ động vượt rào cản ngôn ngữ. Nhà sáng tạo có thể tận dụng các công cụ AI hỗ trợ dịch thuật để tiếp cận khán giả quốc tế, thay vì chỉ sản xuất nội dung bằng tiếng Việt.

Thứ ba là khai thác đầy đủ các công cụ của nền tảng, trong đó có YouTube Shopping, để người xem có thể mua sản phẩm ngay trong quá trình theo dõi nội dung. 82% người xem YouTube trong nước xác nhận họ có nhiều khả năng mua sản phẩm được giới thiệu bởi nhà sáng tạo mà mình tin tưởng - vượt trội so với các nền tảng chỉ chuyên về video ngắn (74%).

Một sân khấu mang yếu tố văn hóa tại YouTube Festival Việt Nam 2026. Theo ông Marc Woo, văn hóa và những câu chuyện bản địa có thể trở thành “tài sản số” giúp nội dung Việt tiếp cận khán giả toàn cầu. Ảnh: Du Lam

Nhiều nhà sáng tạo đang quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Theo ông, họ có thể đóng vai trò như những đại sứ văn hóa số không? YouTube hỗ trợ họ như thế nào?

Họ thực tế đã và đang là những đại sứ văn hóa số. Một lượng lớn lượt xem đến từ khán giả quốc tế, biến họ thành kênh quảng bá trực quan cho du lịch và văn hóa Việt Nam.

Chẳng hạn, kênh What The Pho chia sẻ trải nghiệm ẩm thực đường phố bằng tiếng Anh, hướng đến nhóm du khách quốc tế có ý định đến Việt Nam.

Kênh Ben Eagle quảng bá võ thuật cổ truyền thông qua video ngắn, không bị giới hạn nhiều bởi ngôn ngữ và tiếp cận hơn 50 triệu người đăng ký trên toàn cầu.

YouTube hỗ trợ nhà sáng tạo thông qua các sự kiện trong nước, tư vấn chiến lược nội dung và phối hợp với cơ quan quản lý.

Chúng tôi cũng đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai chiến dịch "Việt Nam: Đi để yêu" nhằm tôn vinh thế hệ sáng tạo mới.

Nền tảng cũng cung cấp không gian đa màn hình, trong đó video ngắn giúp tiếp cận khán giả nhanh chóng, sau đó dẫn họ đến những video dài hơn trên TV thông minh.

Như ông vừa đề cập đến việc hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm thế nào để những dự án như vậy vượt qua sức hút nhất thời, trở thành một kho lưu trữ văn hóa sống động và có giá trị lâu dài?

Đây là một câu hỏi rất hay. Tôi muốn đưa ra một con số: 40% tổng lượt xem của một video trên YouTube diễn ra sau hơn một tháng kể từ khi video được đăng tải.

Điều đó có nghĩa nếu hôm nay tôi đăng một video, 40% lượt xem có thể đến vào tháng sau. Điều này cho thấy nội dung có tính lâu dài. Nếu nội dung vẫn phù hợp theo thời gian, mọi người sẽ quay lại xem nhiều lần.

Đó là điều chúng tôi gọi là giá trị tích lũy kéo dài của một video trên YouTube. Điều này áp dụng với tất cả nhà sáng tạo.

Nếu bạn và tôi đăng một video có chất lượng điện ảnh, kể chi tiết về một địa điểm di sản, video đó có thể tiếp tục được xem trong nhiều năm.

Gần đây, tôi đến Sơn Đoòng và xem rất nhiều video về nơi này. Có những video đã được đăng từ nhiều năm trước. Video về Sơn Đoòng của National Geographic cũng đã có từ lâu.

Đây chính là những tài sản số có giá trị trường tồn, hay nội dung có tính "evergreen".

Khi nhà sáng tạo xây dựng được cộng đồng người hâm mộ trung thành, khán giả không chỉ xem những nội dung mới mà còn chủ động tìm lại các video đã được đăng trước đó.

Nhìn về 5 năm tới, ông dự đoán yếu tố văn hóa nào của Việt Nam sẽ nổi bật nhất trên YouTube mà thế giới chưa khám phá hết? YouTube định vị vai trò của mình ra sao trong hành trình đó?

Việt Nam có phong cảnh đẹp, ẩm thực đặc sắc và con người độc đáo. Khi những nét đẹp này được đưa lên môi trường số qua YouTube, sức lan tỏa sẽ rất lớn.

Các câu chuyện thành công gần đây cho thấy sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại có hiệu quả cao, như ca khúc Bắc Bling của Hòa Minzy đạt hàng trăm triệu lượt xem hay chương trình Anh Trai Say Hi. Đây không chỉ là những trào lưu nhất thời mà cho thấy dòng chảy sáng tạo liên tục và có sức sống lâu dài.

YouTube là một nền tảng toàn cầu và cũng là một cỗ máy kinh tế. Tại Việt Nam, YouTube tiếp cận 93% người dùng Internet mỗi ngày, dựa trên ba trụ cột gắn kết chặt chẽ: Văn hóa, Kết nối và Thương mại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ, mở rộng YouTube Shopping và tăng cường hợp tác giữa các thương hiệu với nhà sáng tạo trong nước để xây dựng nội dung chất lượng, qua đó góp phần định danh văn hóa Việt Nam rõ nét hơn trên bản đồ thế giới.

Hiện YouTube ứng dụng AI để tạo phụ đề và hỗ trợ dịch phụ đề, với độ chính xác ngày càng cao. Hệ thống có khả năng nhận diện và chuyển ngữ cả phương ngữ địa phương lẫn những thành ngữ, yếu tố văn hóa đặc thù sang nhiều ngôn ngữ phổ biến.

Nhờ công nghệ này, những câu chuyện mang đậm bản sắc địa phương có thể tiếp cận khán giả toàn cầu thông qua thiết lập đơn giản từ phía nhà sáng tạo, giúp giảm rào cản ngôn ngữ mà vẫn giữ được tinh thần của nội dung.

Xin cảm ơn ông!