Ngày 15/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo phát động chương trình Bản sắc 2026, hướng tới việc lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trên môi trường số.

Theo BTC, chương trình nhằm tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa, đồng thời khuyến khích cộng đồng tìm hiểu lịch sử, di sản, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam bằng các hình thức thể hiện trên nền tảng số.

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: Trần Huấn

Ông Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh Bản sắc 2026 là chương trình chấp nhận và khuyến khích thí sinh ứng dụng AI trong quá trình sáng tạo, qua đó tìm kiếm những phương thức mới để lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trên không gian số. Những chất liệu tưởng chừng quen thuộc như di sản, lễ hội, ẩm thực, trang phục truyền thống hay những câu chuyện đời thường trở thành các tác phẩm mới mẻ, giàu cá tính và gần gũi với giới trẻ.

Ông Dương Thế Lương - Phó TGĐ VTC cho biết tiếp nối tinh thần được tạo dựng từ năm 2025, Bản sắc 2026 mong muốn tiếp tục đưa những nội dung ý nghĩa của các nghị quyết về phát triển văn hóa đến gần hơn với cộng đồng. Không đơn thuần là một cuộc thi, Bản sắc là một hành trình để mỗi người - từ học sinh, sinh viên đến người dân mọi miền đất nước, cùng nhau kể tiếp câu chuyện văn hóa Việt bằng chính trải nghiệm, góc nhìn và sự sáng tạo của mình.

Cuộc thi năm nay chia thành 2 nội dung độc lập.

Cuộc thi sáng tác video Kết nối Bản sắc là nơi người tham gia tự do kể những câu chuyện, trải nghiệm và góc nhìn riêng về lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam. BTC đặc biệt khuyến khích ứng dụng AI và công nghệ số để tạo nên những tác phẩm mới mẻ, hiện đại và giàu cảm xúc.

Cuộc thi trắc nghiệm Hiểu biết Bản sắc giúp người chơi vừa giải trí vừa nâng cao hiểu biết về Nghị quyết số 80-NQ/TW, Nghị quyết số 28/2026/QH16, cùng lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam.

Chương trình chào đón tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.