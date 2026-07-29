Đằng sau cột mốc 5 năm liên tiếp được HR Asia vinh danh là sự nhất quán trong một lựa chọn mà De Heus Việt Nam đã duy trì trong nhiều năm qua: lấy con người làm nền tảng cho sự phát triển dài hạn. Điều này được De Heus Việt Nam hiện thực hóa thông qua chương trình Responsible Feeding với tầm nhìn “Nuôi dưỡng thế hệ tương lai”, tập trung vào bốn trụ cột chính gồm: thúc đẩy nguồn nhân lực, phát triển cộng đồng, chuỗi cung ứng bền vững và thức ăn chất lượng cho thực phẩm an toàn.

Hướng tới trải nghiệm toàn diện dành cho nhân viên

Tại De Heus, sự quan tâm không chỉ được thể hiện qua các chính sách lớn mà còn từ những nhu cầu rất đời thường của nhân viên trong cuộc sống. Năm 2025, De Heus Việt Nam đã triển khai hơn 33.000 giờ đào tạo, giúp đội ngũ nâng cao năng lực chuyên môn. Các chương trình CEO Talk và Townhall được tổ chức định kỳ, tạo cầu nối gần gũi để nhân viên kết nối trực tiếp với Ban lãnh đạo.

Nhiều sáng kiến nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân viên đã được duy trì và cải tiến đều đặn qua từng năm như: Giải chạy bộ De Heus Active, các lớp yoga tại văn phòng, xây dựng sân thể thao tại các trang trại, bố trí phòng vắt và trữ sữa tại nơi làm việc dành cho nhân viên sau thai sản, cung cấp gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho cho nhân viên và người thân.... Đây là một phần trong nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tích cực mà De Heus Việt Nam đã duy trì trong nhiều năm.

Theo kết quả khảo sát “Royal De Heus Vietnam Engagement Survey 2024”, chỉ số niềm tin vào Ban lãnh đạo đạt mức xuất sắc 8,9/10 và 93% nhân viên cho biết không có ý định chuyển việc. Những con số ấy còn phản ánh sự tin tưởng của đội ngũ vào định hướng phát triển mà De Heus Việt Nam theo đuổi.

Giá trị của một nơi làm việc tốt không dừng lại bên trong doanh nghiệp

Triết lý không cạnh tranh với người chăn nuôi cũng là một trong những yếu tố giúp đội ngũ nhân viên cảm nhận rõ hơn ý nghĩa và giá trị từ công việc mình đang thực hiện mỗi ngày. Thông qua việc kết nối các đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị, De Heus đồng hành cùng các hộ chăn nuôi độc lập bằng các giải pháp toàn diện về dinh dưỡng, nguồn giống chất lượng cao, các giải pháp tài chính phù hợp cùng với hỗ trợ quản lý trang trại và kết nối thị trường.

Với De Heus, một nền nông nghiệp phát triển bền vững không chỉ cần những người giỏi chuyên môn, mà còn cần một thế hệ trẻ đủ cảm hứng để lựa chọn và gắn bó với ngành. Thông qua dự án “Shape Your Own Future” (Tạo dựng tương lai của bạn), De Heus Việt Nam đã đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng tính đến năm 2025, mở ra cơ hội trải nghiệm thực tế cho sinh viên, giúp các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về ngành nông nghiệp hiện đại.

Nhìn lại hành trình 5 năm liên tiếp được Tạp chí Nhân sự HR Asia vinh danh, điều tạo nên ý nghĩa của cột mốc này không nằm ở số lần nhận giải, mà ở sự nhất quán trong cách De Heus Việt Nam theo đuổi các giá trị của mình. Niềm tin ấy đã giúp De Heus Việt Nam không chỉ duy trì vị trí trong danh sách những Nơi làm việc tốt nhất châu Á suốt 5 năm liên tiếp, mà còn từng bước hiện thực hóa sứ mệnh nuôi dưỡng đội ngũ kế cận cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

(Nguồn: De Heus Việt Nam)