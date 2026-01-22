20 năm thất lạc

Những ngày đầu tháng Chạp, ông Nguyễn Văn Gọt (SN 1954, phường Lê Hồ, Ninh Bình) lại sống trong tâm trạng hồi hộp lẫn buồn thương. Bởi suốt 20 năm qua, cô con gái tên Nguyễn Thị Biền (SN 1983) của ông chưa một lần trở về nhà đón Tết sau lần đi xa tìm việc làm.

Sau nhiều năm nỗ lực liên lạc, tìm kiếm không thành, gần đây ông Gọt nhờ con dâu đăng thông tìm con gái lên mạng xã hội. Ông hy vọng bằng cách này, gia đình sẽ có được những tin tức về chị Biền.

Anh Nguyễn Văn Kính (SN 1986, con ông Gọt, em trai chị Biền) cho biết, chị Biền là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh, chị, em (2 trai, 2 gái).

Bức ảnh hiếm hoi của chị Biền mà gia đình ông Gọt có được trước khi chị mất tích. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày còn nhỏ, 4 anh, chị, em sống cùng nhà với bà nội và bố mẹ. Thời điểm ấy, hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, 7 con người phải sống trong căn nhà nhỏ, chật hẹp nhất xóm.

Năm 2000, chị cả của anh Kính lập gia đình, anh trai đi bộ đội. Chị Biền chỉ mới 17 tuổi nhưng đã nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ việc đồng áng.

Nhưng ông Gọt liên tục đau ốm khiến mẹ con chị Biền trở thành lao động chính trong gia đình. Anh Kính mới học cấp 2, nhưng ngoài giờ đến trường cũng phải phụ chị và mẹ làm việc.

Anh kể: “Những năm ấy, làm nông nghiệp chủ yếu dựa vào sức người. Khi vào mùa vụ, tôi phải nghỉ học để giúp mẹ và chị Biền làm nông.

Năm 2004, chị Biền xin đi làm công nhân may ở một xưởng cách nhà khoảng 14-15km.

Một năm sau, chị quen một người phụ nữ lấy chồng ở Đài Loan (Trung Quốc). Người này giới thiệu chị sang Đài Loan làm giúp việc cho một gia đình, chủ yếu là chăm sóc cụ bà cao tuổi.

Năm 2006, chị về nước, cho biết bà cụ do mình chăm sóc đã qua đời, chủ nhà không cần chị ở lại làm giúp việc nữa.

Cũng trong năm 2006, chị Biền nói vào TPHCM để chuẩn bị xuất khẩu lao động lần thứ hai. Tại đây, chị gọi điện về 1-2 lần. Sau đó, gia đình không còn nhận được bất kỳ tin tức gì của chị nữa”.

Nước mắt tuổi già

Thời gian đầu không thấy con gái liên lạc, vợ chồng ông Gọt vẫn nghĩ con chưa ổn định công việc, cuộc sống. Ông bà tự an ủi rằng, khi mọi việc vào guồng, con sẽ liên lạc với mình.

Thế nhưng ngày tháng trôi qua, gia đình ông Gọt vẫn không nhận được bất cứ tin tức nào từ chị Biền. Lo lắng, vợ chồng ông Gọt tìm mọi cách liên lạc với con nhưng bất thành.

Ông Gọt mong mỏi gặp lại con trước khi nhắm mắt xuôi tay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các thành viên gia đình ông cũng hỏi thăm bạn bè chị Biền, những người từng xuất khẩu lao động tại Đài Loan về chị. Gia đình ông Gọt cũng đăng thông tin tìm con trên truyền thông, mạng xã hội… Dù vậy, ông vẫn không có bất kỳ thông tin nào về chị Biền.

Vợ chồng ông Gọt sống trong buồn khổ, héo mòn. Mỗi ngày, cả hai chỉ biết vùi mình trong công việc đồng áng với mong ước những mệt nhọc, vất vả sẽ khiến mình vơi bớt nỗi nhớ thương con.

Năm 2022, vợ ông Gọt qua đời. Trong cô đơn, trống vắng, ông càng thương nhớ cô con gái thất lạc.

Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1993, vợ anh Kính) chia sẻ: “Bố chồng tôi lúc nào cũng nhớ, nhắc đến chị Biền. Bây giờ, mỗi lần nhắc đến chị, ông lại sụt sùi, rơi nước mắt.

Ông nói mong muốn lớn nhất của mình trước khi nhắm mắt xuôi tay là được thấy chị Biền trở về đoàn tụ. Cả gia đình tôi cũng mong sớm có tin tức của chị Biền.

Tôi rất mong cộng đồng, bạn đọc giúp lan tỏa thông tin để có thêm hy vọng tìm được chị Biền, đúng như nguyện vọng của bố chồng và toàn thể gia đình”.

Độc giả có tin tức về chị Nguyễn Thị Biền (SN 1983) vui lòng để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với gia đình chị Nguyễn Thị Hương qua số điện thoại: 0968613510 hoặc 0886980118.