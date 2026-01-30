Con gái bỏ nhà đi

Hơn 1 tháng qua, ông Nguyễn Văn Tuốt (62 tuổi, phường Thuận Giao, TPHCM) sống trong buồn khổ, lo lắng tột cùng. Bởi, con gái ông, cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 2010) bất ngờ bỏ nhà đi rồi mất liên lạc từ ngày 19/12/2025.

Như là con gái út của ông Tuốt và vợ - bà Lưu Nguyễn Thị Anh Hoàng (51 tuổi). Như được nhận xét hiền lành, ít nói.

Khi còn đi học, Như chỉ đến trường rồi trở về phòng trọ sống cùng bố mẹ tại phường Thuận Giao. Cách đây vài năm, Như cho biết không thể tiếp tục việc học và xin bố mẹ cho nghỉ ở nhà.

Do cả hai vợ chồng đều là công nhân, mỗi ngày làm việc 8 tiếng tại công ty, ông Tuốt và vợ không yên tâm khi để con ở phòng trọ một mình. Vì vậy, mỗi khi đi làm, ông bà thường để con ở trong nhà, khóa cửa rồi mới rời đi.

Hình ảnh Nguyễn Thị Quỳnh Như trước khi bỏ nhà đi và mất liên lạc với gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gần đây, bà Hoàng được bạn bè khuyên rằng việc để con ở trong nhà quá nhiều có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bé. Từ đó, bà tạo điều kiện cho Như đi làm thời vụ để có thêm tiền tiêu vặt. Trong quá trình đi làm, bé gái luôn có người đưa đón trong ngày.

Tuy nhiên, trong thời gian này, Như quen biết và nảy sinh tình cảm với một nam thanh niên lớn tuổi hơn. Khi phát hiện sự việc, bà Hoàng lo lắng và ngăn cấm mối quan hệ này.

Bà Hoàng cho rằng Như chưa đủ tuổi vị thành niên nên đã yêu cầu nam thanh niên chấm dứt mối quan hệ tình cảm với con gái mình. Người này đồng ý. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng.

Ông Tuốt kể: “Khi về nhà, vợ tôi la mắng con nên hai mẹ con xảy ra lời qua tiếng lại. Tôi đã động viên con, nói rằng chờ đến khi nhận lương tháng 13, cả gia đình sẽ cùng về quê ở Thoại Sơn, An Giang (cũ) để đón Tết.

Lúc đó, con không nói gì nên tôi yên tâm đi làm. Nào ngờ, khoảng 11h ngày 19/12/2025, vợ tôi gọi điện thông báo Như đã bỏ nhà đi. Tôi tức tốc chạy về thì không còn thấy con nữa”.

Gia đình suy sụp tinh thần

Phát hiện sự việc, vợ chồng ông Tuốt cùng người thân một mặt trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ, mặt khác cùng nhau tỏa ra kiếm tìm.

Gia đình cho biết, khi cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm, trích xuất camera an ninh thì thấy Như từ nhà trọ đi ra đầu đường, bắt xe ôm đến một trung tâm điện máy gần đó.

Tại đây, Như nhờ nhân viên tháo bỏ sim trong điện thoại của mình rồi đi bộ đến khu vực ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn. Sau đó, bé gái bắt xe đến một siêu thị thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai.

Sau khi xuống xe tại một trạm xăng, Như băng qua đường, tiếp tục đi bộ ra khỏi khu vực có camera an ninh và mất dấu.

Khi đi, Như mang theo một chiếc túi xách màu xám, mặc áo khoác ngoài màu xám; quần vải thun dài, họa tiết sọc caro đen; chân mang dép.

Đặc điểm nhận dạng gồm: có nốt ruồi dưới cằm, có ngón tay bị tật do bỏng nước sôi lúc nhỏ.

Hình ảnh bé Như khi bỏ nhà đi vào trưa ngày 19/12/2025 được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ ngày con gái bỏ nhà đi rồi mất liên lạc, bà Hoàng suy sụp tinh thần. Những ngày đầu, bà liên tục khóc bỏ ăn, chỉ uống nước cầm hơi.

Suốt hơn 1 tháng qua, bà sống trong cảm giác ân hận, tự trách bản thân, cho rằng do mình la mắng nên con mới bỏ nhà đi rồi mất tích. Trong khi đó, ông Tuốt cũng hoang mang, lo lắng, không còn tâm trí làm việc.

Những ngày qua, ông cố gắng giữ vững tinh thần để động viên vợ và nỗ lực tìm kiếm con gái. Bước đầu, ông hỏi thăm tin tức ở các gia đình bà con, người thân xung quanh, ở quê nhưng không có kết quả.

Chỉ cần nhận được thông tin có người giống với con gái mình, ông Tuốt lại tức tốc bắt xe đến tận nơi xác minh. Cách đây ít hôm, có người cho biết, thấy có người giống Như xuất hiện ở TP Vũng Tàu cũ. Tuy nhiên, khi gia đình ông đến nơi thì phát hiện đây chỉ là sự nhầm lẫn.

Hôm 29/1, ông lại nhận tin có người thấy con gái ở TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang cũ) nên lập tức đón xe đến gặp. Đáng buồn, khi đến nơi, ông mới phát hiện mình bị người khác trêu đùa.

Ông Tuốt tâm sự: “Trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng tôi rất thương con, hầu như không la mắng bé. Như cũng chưa bao giờ bỏ nhà đi như vậy.

Đặc biệt, bé rất thương tôi, tình cảm giữa hai cha con rất tốt. Hiện nay, gia đình tôi rất lo lắng và thương nhớ con.

Vì con gái chưa từng sống xa cha mẹ, chưa biết cách tự bảo vệ mình nên chúng tôi càng thêm hoang mang. Chúng tôi rất mong cộng đồng mạng, người dân, cơ quan chức năng hỗ trợ tìm con”.

Độc giả có tin tức về cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 2010) vui lòng để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với gia đình ông Nguyễn Văn Tuốt (62 tuổi, phường Thuận Giao, TPHCM) qua số điện thoại: 0963691159 hoặc 0353976008