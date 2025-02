Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Thanh tra TP Hà Nội vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng diện tích tầng 1 khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý, vận hành từ năm 2007.

Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội (viết tắt là khu nhà công nhân) là nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Đây là dự án thí điểm thuộc sở hữu nhà nước phục vụ nhu cầu về nhà ở cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long và các khu công nghiệp lân cận.

Quỹ nhà công nhân có 28 đơn nguyên, gồm 24 đơn nguyên thấp tầng (5 tầng) và 4 đơn nguyên cao tầng (15 tầng). Tổng diện tích tầng 1 được giao quản lý và cho thuê là hơn 16.000m2.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2010 đến hết 2019, công ty đã tự chuyển đổi công năng theo thiết kế là nhà để xe, phòng kỹ thuật điện, nước, sảnh chính để cho các tổ chức, cá nhân thuê 56 điểm (khoảng 10.000 m2) kinh doanh dịch vụ.

Hợp đồng cho thuê có thời hạn 3 năm, giá 33.000 đồng/m2/tháng (bao gồm VAT). Khi hết hợp đồng, công ty không báo cáo thành phố cho tổ chức đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ mà tiếp tục ký cho thuê theo giá cũ đến năm 2019.

Ngoài ra, có 6 đơn vị sử dụng các phần diện tích theo thiết kế là sảnh chính, phòng để xe đạp, phòng bảo vệ, phòng chờ, hành lang, phòng bưu điện, thư báo không đúng công năng. Công ty không cung cấp được hợp đồng thuê.

Một góc khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: Hồng Khanh

Đặc biệt, từ năm 2017-30/4/2024, công ty không có biện pháp thu hồi số tiền nợ trong thời hạn hợp đồng (tại 2 điểm) là 290 triệu đồng, nhưng không có biện pháp thu hồi lại diện tích đã cho thuê; công ty vẫn để bên thuê sử dụng (không có hợp đồng thuê) dẫn đến việc nợ phát sinh ngoài hợp đồng thuê số tiền tạm tính gần 8,3 tỷ đồng.

“Tổng số tiền tạm tính không có khả năng thu hồi khoảng 8,5 tỷ đồng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Về hành vi này, cần chuyển đến cơ quan công an để điều tra, xem xét, xử lý theo quy định”, kết luận thanh tra nêu.

Ngoài ra, thanh tra cũng chỉ ra rằng, công ty thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý tài sản công, không kiểm tra, không có biện pháp xử lý ngăn chặn để các tổ chức, cá nhân thuê diện tích tầng 1.

Cụ thể: Công ty để xảy ra tình trạng lấn chiếm chiếm vỉa hè, hạ tầng ngoài nhà trong khuôn viên khu nhà ở công nhân; để 6 đơn vị sử dụng các phần diện tích theo thiết kế là sảnh chính, phòng để xe đạp, phòng bảo vệ, phòng chờ, hành lang, thư báo... tại tầng 1 của 12 điểm thuộc khối nhà 5 tầng (Công ty không cung cấp được hợp đồng cho thuê) để làm phòng ăn, phòng lễ tân, phòng chờ, phòng họp... là vi phạm quy định pháp luật.

Đề nghị Công an Thành phố vào cuộc

Liên quan đến những vi phạm trên, cơ quan thanh tra cũng nêu rõ, Sở Xây dựng thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm về quản lý, cho thuê và sử dụng các diện tích tầng 1 của khu nhà trong thời gian dài (từ 2010-2016).

Bên cạnh đó, Sở này còn chưa kịp thời xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, buông lỏng công tác quản lý.

Hồi tháng 8/2024, Thanh tra Thành phố mời Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố để phân tích, đánh giá tài liệu thu thập trong quá trình thanh tra và thống nhất chuyển hồ sơ, tài liệu về các hành vi vi phạm của công ty đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố để điều tra.

Sau đó, Thanh tra đã chuyển hồ sơ đến các đơn vị nêu trên. Trên cơ sở thông tin về các hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thanh tra TP Hà Nội đề nghị UBND Thành phố giao Công an Thành phố điều tra.

Về xử lý cán bộ, Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan.