Ngày 13/11, Bệnh viện Trung ương Huế có văn bản gửi Ban Giám đốc Công an TP Huế đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến viên chức của bệnh viện.

Theo văn bản, từ khoảng ngày 12/11, trong dư luận xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế.

Văn bản Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị Công an xử lý tin sai sự thật về bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo. Ảnh: Lê Bằng

Qua rà soát, kiểm tra, bệnh viện khẳng định các thông tin lan truyền trên Facebook và các mạng xã hội là không đúng sự thật, ảnh hưởng đến cá nhân bác sĩ Bảo và uy tín của đơn vị.

Bệnh viện đề nghị Công an TP Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin; làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải, chủ động phát tán và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đồng thời, Bệnh viện đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ các nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Trung ương Huế cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Công an TP Huế trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo là Á quân ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2004. Sau đó, TS.BS Bảo là nhà vô địch của chương trình Rung chuông vàng năm 2009.