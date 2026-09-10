Hôm nay (10/9), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, theo kháng cáo kêu oan của bị cáo.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại do cho rằng hoạt động thu tiền dạy thêm, học thêm tại Trường THCS Ba Đình có dấu hiệu vi phạm, nhưng một số nội dung quan trọng chưa được làm rõ.

Theo hồ sơ vụ án, năm học 2013-2014, bà Nguyễn Thị Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm với mức 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Trong khi đó, Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội quy định mức thu tối đa đối với các lớp học thêm có 10-20 học sinh là 13.000 đồng/học sinh/tiết. Với lớp có 20-40 học sinh, mức thu tối đa từ 7.000-9.000 đồng/học sinh/tiết.

Bị cáo Bình tại tòa. Ảnh: VA

Từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, Trường THCS Ba Đình thu tiền dạy thêm của 24 lớp khối 7, 8, 9 hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định số tiền thu vượt quy định hơn 1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh số tiền tương ứng.

Cựu hiệu trưởng còn bị cáo buộc chỉ đạo kế toán lập 2 hệ thống sổ sách. Một hệ thống được sử dụng để báo cáo tài chính chính thức, hệ thống còn lại được để ngoài nhằm theo dõi các khoản thu, chi và không đưa vào kiểm soát của Kho bạc Nhà nước, Phòng Tài chính quận.

Tại phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bà Bình 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt nhận 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau đó, bà Bình kháng cáo kêu oan.

Yêu cầu điều tra những tình tiết chưa sáng tỏ

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng cấp sơ thẩm đã dựa vào Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội để xác định số tiền nhà trường thu vượt hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết luận của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp cho rằng Quyết định 22 chưa phù hợp với Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT.

Theo VKS, vấn đề này cần được làm rõ hơn. Cơ quan điều tra cần xin ý kiến chính thức bằng văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác định tính hợp pháp của Quyết định 22, từ đó mới có căn cứ đánh giá hành vi của các bị cáo.

Tiền thu vượt có phải toàn bộ là thiệt hại?

Đại diện VKS cũng cho rằng việc cấp sơ thẩm xác định toàn bộ hơn 1 tỷ đồng tiền thu vượt là thiệt hại của vụ án là chưa chính xác.

Theo hồ sơ, hoạt động dạy thêm thực tế đã diễn ra và khoảng 70% số tiền thu được, tương đương hơn 700 triệu đồng, đã được chi trả cho các giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Do đó, cần xác định rõ khoản tiền nào là thu vượt, khoản nào là chi phí thực tế và phần nào mới được xem là thiệt hại của vụ án.

Ngoài ra, cơ quan chức năng chưa thu giữ được danh sách học sinh học thêm theo từng lớp và sổ theo dõi việc dạy thêm. Những tài liệu này có ý nghĩa trong việc xác định số học sinh tham gia, số tiết dạy và số tiền thực tế đã thu.

Theo Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT, học sinh học thêm phải có đơn và cha mẹ học sinh trực tiếp ký cam kết với nhà trường. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án chưa có các đơn xin học thêm, đồng thời chưa lấy lời khai của học sinh và phụ huynh để làm rõ việc học thêm có trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận hay không.

VKS cho rằng đây là những tình tiết cần tiếp tục điều tra.

Làm rõ khoản tiền hơn 130 triệu đồng chia cho hiệu trưởng

Một nội dung khác được đại diện VKS đề nghị làm rõ là việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động dạy thêm.

Theo hồ sơ, sau khi chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, khoản tiền còn lại được phân bổ cho nhiều mục đích, trong đó có hơn 132 triệu đồng được chia cho hiệu trưởng, tương đương 37,87%. Một phần khác được dùng cho công tác quản lý, tiền điện nước, cơ sở vật chất...

Theo đại diện VKS, việc phân bổ nguồn thu này không được thông qua Hội đồng giáo viên và không có trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Do đó, cần làm rõ việc phân bổ, sử dụng các khoản tiền này có vi phạm quy định hay không, nếu có thì vi phạm ở mức độ nào.

VKS cũng đề nghị làm rõ vai trò của các giáo viên trực tiếp thu tiền, lập danh sách học sinh và được hưởng các khoản tiền liên quan.

Đáng chú ý, hồ sơ còn thể hiện Trường THCS Ba Đình tổ chức thu tiền học thêm đối với học sinh khối 6. Tuy nhiên, nội dung này chưa được cấp sơ thẩm điều tra, đánh giá đầy đủ.

Từ những thiếu sót trên, đại diện VKS cho rằng cần hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Bình không đồng tình với quan điểm của VKS và khẳng định không chấp nhận bất kỳ phương án nào khác ngoài việc được tuyên không phạm tội.

Trong quá trình trình bày, cựu hiệu trưởng nhiều lần bật khóc. Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà phải yêu cầu bị cáo bình tĩnh và tập trung vào những nội dung trọng tâm.