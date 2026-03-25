Ngày 24 và 25/3, TAND khu vực 1, Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều 25/3, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu hiệu trưởng mức án từ 4-5 năm tù; đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt mức án 36 tháng tù treo.

Cáo buộc cho rằng, trong năm học 2013-2014, bà Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7-9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức là 15.000 đồng/tiết/học sinh, cao hơn mức tối đa quy định trong Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội.

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: TN

Theo quy định, đối với các lớp học thêm có số học sinh từ 10-20 học sinh/lớp, mức thu tối đa là 13.000 đồng/học sinh/tiết. Các lớp có 20-40 học sinh sẽ thu mức 7.000-9.000 đồng/học sinh/tiết.

Từ tháng 12/2013 - 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 hơn 2 tỷ đồng, trong đó số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng. Việc này đã gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh hơn 1 tỷ đồng.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn, bà Bình đã chỉ đạo kế toán Nguyệt lập 2 hệ thống sổ sách kế toán: một sổ đưa vào báo cáo tài chính chính thức; một sổ để ngoài dùng cho chi tiêu và không bị Kho bạc Nhà nước, Phòng tài chính quận kiểm soát.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, suốt 2 ngày qua, cựu hiệu trưởng nhiều lần tỏ ra mất bình tĩnh, bật khóc, khiến vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở bị cáo bình tĩnh. Bị cáo không đồng tình với cáo buộc, cho rằng cáo trạng đã hình sự hóa các chỉ đạo hành chính và các lớp tổ chức dạy thêm của trường đáp ứng đầy đủ nguyên tắc của Thông tư 17/2012 và theo đúng nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Bị cáo Bình khẳng định, bản thân bị cáo không chủ động trong việc thu tiền, thủ quỹ thu theo 2 nhóm lớp học sinh theo đúng kế hoạch nhà trường. Việc thu tiền theo đúng chỉ đạo từ Hội đồng sư phạm nhà trường.

Quá trình thu tiền, các giáo viên trực tiếp quản lý học sinh thu tiền từ phụ huynh và giữ lại 70%, nộp lại nhà trường 30%. “Trường tổ chức dạy thêm, học thêm vì học sinh, vì giáo viên, nhưng sau 13 năm nó biến thành cái tội…”, cựu hiệu trưởng trình bày.

Bà Bình cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng cựu hiệu trưởng đã chỉ đạo việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức việc thu tiền cao hơn quy định.

Tòa không yêu cầu bị cáo trả lại tiền thu trái phép

Trình bày tại tòa, một vị phụ huynh cho biết, quá trình dạy thêm, học thêm tại Trường THCS Ba Đình, các phụ huynh hài lòng, không thắc mắc hay có ý kiến riêng về khoản tiền phải nộp. Một vị phụ huynh khác cho rằng, ai cũng muốn các con tốt hơn nên hài lòng với cách làm của nhà trường. Vị phụ huynh này khẳng định, việc nộp tiền học của các con đều có sự thống nhất từ phụ huynh đến thầy, cô giáo.

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, việc dạy và học thêm là vấn đề nhức nhối với phụ huynh và học sinh. Các bị cáo phạm tội vì động cơ vụ lợi, gây mất uy tín, niềm tin với phụ huynh, do đó việc xét xử nghiêm là cần thiết, để lấy lại lòng tin của nhân dân.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả… nên đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đối với bà Nguyễn Thị Bình, đại diện VKS đánh giá bị cáo không thành khẩn, không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng cũng xác định bị cáo có nhiều thành tích trong công tác...

Do các phụ huynh không có yêu cầu bồi thường, phía VKS không đề nghị tòa tuyên buộc 2 bị cáo phải trả lại khoản tiền thu trái phép. Nếu sau này các phụ huynh khác có yêu cầu, sẽ được giải quyết trong vụ án dân sự khác.