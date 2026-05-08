Chiều 27/3, TAND khu vực 1 - Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu kế toán trưởng) lần lượt mức án 3 năm tù và 2 năm tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, ngày 25/6/2013, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định 22 quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn, trong đó có nội dung về thu, chi, sử dụng và quản lý tiền dạy thêm, học thêm.

Trong năm học 2013-2014, bà Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7-9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức là 15.000 đồng/tiết/học sinh, cao hơn mức tối đa quy định trong quyết định 22.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình tại tòa. Ảnh: TL

Theo quy định, đối với các lớp học thêm có số học sinh từ 10-20 học sinh/lớp, mức thu tối đa là 13.000 đồng/học sinh/tiết. Các lớp có 20-40 học sinh sẽ thu mức 7.000-9.000 đồng/học sinh/tiết.

Từ tháng 12/2013 - 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 hơn 2 tỷ đồng, trong đó số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng. Việc này đã gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh hơn 1 tỷ đồng.

Để hợp thức việc thu tiền cao hơn, bà Bình đã chỉ đạo kế toán Nguyệt lập 2 hệ thống sổ sách kế toán: một sổ đưa vào báo cáo tài chính chính thức; một sổ để ngoài dùng cho chi tiêu và không bị Kho bạc Nhà nước, Phòng tài chính quận kiểm soát.

Nước mắt cựu hiệu trưởng

Trong suốt phiên tòa, cựu hiệu trưởng nhiều lần rơi nước mắt và liên tục kêu oan. Tuy nhiên, HĐXX nhận định yếu tố vụ lợi vật chất của bị cáo Bình không lớn, song vẫn tồn tại vụ lợi phi vật chất, thể hiện qua việc nâng cao uy tín cá nhân thông qua tăng thu nhập cho giáo viên nhà trường.

Sau khi nhận án tù 3 năm, bị cáo Bình đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vụ án vì cho rằng, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật và đánh giá chứng cứ.

Đơn kháng cáo của cựu hiệu trưởng đề ngày 9/4 thì đến ngày 5/5, UBND TP Hà Nội có quyết định bãi bỏ toàn bộ quyết định 22 trên.

Trước đó, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã ban hành kết luận kiểm tra, thể hiện quyết định 22 và Hướng dẫn số 5898/2013 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội có nội dung “trái pháp luật và không còn phù hợp”.

Theo Cục này, tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2026/TT/BGDĐT ngày 31/3/2026 thì việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học.

Đồng thời, kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Do đó, quy định mức thu tiền học phí tối đa đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường tại quyết định 22 và hướng dẫn số 5898 đều không phù hợp với quy định tại Thông tư 29.

Cục kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét, xác định, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tập thể, cá nhân đã tham mưu, đề xuất, ban hành văn bản trái pháp luật.