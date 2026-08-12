Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của cựu hiệu trưởng. Thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Có 8 luật sư tham gia bào chữa cho cựu hiệu trưởng và 1 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyệt.

Tòa án triệu tập Trường THCS Ba Đình và 4 cá nhân khác tới phiên xử trong vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, TAND khu vực 1 - Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bình và Nguyệt lần lượt mức án 3 năm tù và 2 năm tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo buộc cho rằng, năm học 2013-2014, bà Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7-9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo mức 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Mức thu này bị cho là cao hơn mức tối đa được quy định tại Quyết định 22 của UBND TP Hà Nội về dạy thêm, học thêm trên địa bàn, trong đó quy định về việc thu, chi, sử dụng và quản lý tiền dạy thêm, học thêm.

Theo quy định, đối với các lớp học thêm có từ 10-20 học sinh, mức thu tối đa là 13.000 đồng/học sinh/tiết. Các lớp có từ 20-40 học sinh được thu 7.000-9.000 đồng/học sinh/tiết.

Bà Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TL

Từ tháng 12/2013 - 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 hơn 2 tỷ đồng, trong đó số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng. Việc này đã gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh hơn 1 tỷ đồng.

Để hợp thức việc thu tiền cao hơn, bà Bình đã chỉ đạo kế toán Nguyệt lập 2 hệ thống sổ sách kế toán: một sổ đưa vào báo cáo tài chính chính thức; một sổ để ngoài dùng cho chi tiêu và không bị Kho bạc Nhà nước, Phòng tài chính quận kiểm soát.

Kháng cáo của cựu hiệu trưởng

Sau khi nhận mức án 3 năm tù, bà Bình kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án, trả hồ sơ để điều tra lại. Bà cho rằng mình bị oan và bản án có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, đánh giá chứng cứ.

Đơn kháng cáo của cựu hiệu trưởng đề ngày 9/4 thì đến ngày 5/5, UBND TP Hà Nội có quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định 22.

Trước đó, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã ban hành kết luận kiểm tra, thể hiện Quyết định 22 và Hướng dẫn số 5898/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có nội dung “trái pháp luật và không còn phù hợp”.

Theo Cục này, tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT ngày 31/3/2026 thì việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học.

Đồng thời, kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, quy định mức thu tiền học phí tối đa đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường tại quyết định và hướng dẫn trên đều không phù hợp với quy định tại Thông tư 29.

Cục kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét, xác định, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tập thể, cá nhân đã tham mưu, đề xuất, ban hành văn bản trái pháp luật.