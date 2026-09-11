Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Trần Sỹ Thanh.

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhận thấy ông Nguyễn Huy Ngọc, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Ngọc cũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Ngọc.

Trước đó, chiều 10/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Lê Đình Thanh Sơn.

Cả 2 bị can đều bị bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.