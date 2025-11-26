Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa gửi Bộ Công Thương văn bản góp ý dự thảo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sơn La, đề nghị rà soát toàn diện để phù hợp với bối cảnh mưa lũ cực đoan và các quy định pháp luật hiện hành.

Theo cơ quan này, dự thảo quy trình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng cần được điều chỉnh để bảo đảm thống nhất với Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 740/QĐ-TTg (2019) và Quyết định 922/QĐ-TTg (2025). Đồng thời, các nội dung phải tuân thủ Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Phòng chống thiên tai và các nghị định có liên quan.

Thủy điện Sơn La: Ảnh: Báo Nhân dân

Bộ nhấn mạnh những năm gần đây, mưa lũ diễn biến ngày càng cực đoan; nhiều hồ chứa trên cả nước ghi nhận lũ vượt lịch sử, vượt tần suất thiết kế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hạ du. Do đó, với hồ Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất cả nước - cần nghiên cứu bổ sung phương án vận hành khi xuất hiện lũ đặc biệt lớn, vượt lũ kiểm tra.

Các kịch bản này sẽ là cơ sở để chủ động ứng phó trong tình huống bất thường, giảm thiểu rủi ro cho khu vực hạ du.

Đối với nội dung vận hành hồ trong mùa mưa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền ra lệnh vận hành của Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, gắn với phân loại lũ và điều kiện thực tế tại hạ du.

Trong các trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ nêu rõ việc vận hành phải theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, theo đó thẩm quyền thuộc Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia hoặc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cơ quan này cũng đề nghị quy định cụ thể nội dung lệnh vận hành, trách nhiệm cung cấp dữ liệu và báo cáo đến các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Bộ cho rằng cần bổ sung phương án ứng phó các trận lũ bất thường ngay cả trong mùa khô.

Đối với tình huống hạn hán hoặc thiếu nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị điều chỉnh dự thảo để phù hợp Quyết định 922/QĐ-TTg và các quy định mới của Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi.

Bộ cũng yêu cầu rà soát quy định về trách nhiệm của Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, bảo đảm phù hợp với các tình huống hồ không thể vận hành đúng quy trình do hạn hán hoặc thiếu nước. Đề nghị quy định rõ việc duy trì hệ thống camera giám sát, thiết bị quan trắc và truyền dữ liệu trực tuyến tới Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, EVN và cơ quan phòng thủ dân sự tỉnh Lai Châu để bảo đảm giám sát liên tục.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các góp ý này sẽ giúp hoàn thiện quy trình vận hành hồ thủy điện Sơn La trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp, bảo đảm an toàn công trình và hạ du.