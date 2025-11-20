Trưa 20/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, nước lũ về hồ thủy điện sông Ba Hạ lúc 10h15 đã giảm xuống rất nhiều so với chiều hôm qua và sáng sớm hôm nay.

Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ vào chiều 19/11. Ảnh: Người dân cung cấp

Cụ thể, vào lúc 10h15 sáng 20/11, lưu lượng nước về hồ thủy điện sông Ba Hạ là 10.650m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện là 150m3/s; lưu lượng nước xả qua tràn là 9.700 m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du là 9.850 m3/s.

Ông Trần Văn Thuận cho biết thêm, lượng mưa tại khu vực phía Đông của tỉnh có giảm nhưng mực nước rút chậm.

Trước tình hình lũ lụt đang diễn biến phức tạp, ngay trong sáng 20/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp khẩn ứng phó. Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham mưu, triển khai lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm... ứng phó kịp thời cho người dân vùng bị cô lập.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải cũng thông tin, Quân khu 5 đã đề xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng ứng cứu khi có tình huống. Trong tình huống này, các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ" trong ứng phó.