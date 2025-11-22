Ngày 22/11, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản gửi 17 nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai, La Ngà và sông Bé, yêu cầu cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về việc điều tiết xả tràn, xả lũ xuống hạ lưu.

Danh sách các nhà máy gồm: Trị An; Phú Tân 2; Đồng Nai 2, 3, 4, 5; Đại Ninh; Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi; Cần Đơn; Thác Mơ; Đăk U; Srok Phu Miêng; Đăk Glun; Thống Nhất; Đăk Glun 2; Bù Cà Mau và Đăk Kar.

Hồ Trị An xã lũ. Ảnh: A.X

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 7 đến 11/11, mực nước sông La Ngà liên tục ở mức cao và kéo dài đến ngày 18/11. Tại trạm Phú Hiệp, lúc 19h ngày 18/11, mực nước đạt 105,34m, chỉ thấp hơn báo động 2 khoảng 0,16m. Nước dâng khiến nhiều đoạn bờ bao do người dân tự đắp bị vỡ, tràn, gây ngập khoảng 600ha lúa và hoa màu ở xã Phú Hòa.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do mưa lớn ở thượng nguồn kết hợp hoạt động điều tiết của cụm hồ thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi. Tuy nhiên, chủ hồ không cung cấp thông tin kịp thời cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như chính quyền các địa phương hạ lưu, khiến công tác ứng phó bị động và thiệt hại tăng cao.

Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực ven sông Đồng Nai, La Ngà và sông Bé, UBND tỉnh yêu cầu các nhà máy thủy điện rà soát quy trình vận hành; thực hiện nghiêm chế độ phối hợp; bố trí cán bộ trực chịu trách nhiệm và thông báo sớm thời điểm xả nước, lưu lượng về hồ, mực nước hồ và kế hoạch xả dự kiến.

Thông tin phải được gửi qua hệ thống cảnh báo, loa truyền thanh, tin nhắn, mạng xã hội hoặc các kênh truyền thông khác để người dân vùng hạ lưu nắm bắt kịp thời, chủ động thu hoạch nông sản, di dời tài sản và bảo đảm an toàn.

Tỉnh đặc biệt lưu ý Nhà máy thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, đơn vị nằm ở thượng nguồn sông La Ngà, phải phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin ngay khi có biến động, đồng thời thực hiện sơ tán, khắc phục hậu quả nếu xảy ra thiên tai.

Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước tại các trạm đo trên lưu vực và cảnh báo sớm mức độ rủi ro, phạm vi ảnh hưởng khi các hồ xả lũ.