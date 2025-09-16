Trước đó, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, theo Quyết định khen thưởng số 1326 QĐ-CTN ngày 28/11/2024 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động.

Lý do đề nghị thu hồi được Bộ Y tế đưa ra là theo đề nghị của Trường Đại học Y Hà Nội và đơn xin thu hồi danh hiệu Huân chương Lao động hạng Ba của ông Tuấn.

Trước đó, hồi tháng 8, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có đơn gửi Ban Thi đua khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ), Bộ Y tế và Trường Đại học Y Hà Nội, xin thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong đơn, ông Tuấn nêu: Quá trình kê khai hồ sơ do thư ký bộ môn làm giúp. Vì bận công việc và tin tưởng nhân viên nên đã ký mà không rà soát kỹ lại. Trong hồ sơ kê khai nhầm lẫn mức đánh giá về Đảng và thiếu thông báo kỷ luật mức khiển trách liên đới tập thể lãnh đạo viện của Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 7/2022 do lỗi nhân viên tại Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai vi phạm kỷ luật...

"Đối chiếu với tiêu chuẩn được xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba, theo quy định thì tôi chưa đạt. Vậy tôi làm đơn này để xin lỗi và xin được thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba của tôi", ông Tuấn nêu trong đơn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn nhận bằng Tiến sĩ ở Thuỵ Điển năm 2010, làm Trưởng bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y Hà Nội từ năm 2015, 2 năm sau ông nhận học hàm Phó Giáo sư. Từ năm 2022 đến nay, ông là Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai. Ông Tuấn là chuyên gia về các vấn đề rối loạn liên quan stress, các rối loạn dạng cơ thể hay các rối loạn thần kinh thực vật... và các loại rối loạn tâm thần khác.