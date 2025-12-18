VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng. Trong đó, ông Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding), La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Theo cáo buộc, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ba bị can trên đã trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị can này lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 bị xác định làm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị can này đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt/thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Các bị can còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cáo trạng xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng.

Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng (trong đó doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỷ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỷ đồng). Các bị can Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị can đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế là hơn 1.633 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư, nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.