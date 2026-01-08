Ngày 8/1, tại phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng, đại diện VKS đã có quan điểm phản hồi nội dung bào chữa của các luật sư.

Theo đại diện VKS, quá trình tranh luận, một số luật sư cho rằng, việc sản xuất hàng hóa, thực phẩm bổ sung không đảm bảo chất lượng theo như công bố của các bị cáo trong vụ án này không ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, cho phép doanh nghiệp có tỷ lệ sai số 30%, tức là chỉ tiêu dưới 70% mới coi là hàng giả. Do vậy, các bị cáo buộc phải biết quy định này và các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động.

Nhà máy phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để kiểm soát thành phần sản phẩm, đảm bảo đúng chất lượng, phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Theo đại diện VKS, việc một số thành phần thấp hơn hoặc cao hơn công bố cũng chứng minh cho việc kiểm soát chất lượng của các bị cáo chưa được đảm bảo.

Khi các bị cáo phát hiện ra sự việc, phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh chất lượng, đáp ứng theo đúng chỉ tiêu đã công bố nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất. “Không thể lý giải do sức ép tiến độ hay do hệ thống nhân viên, phân phối sản phẩm...”, lời vị đại diện VKS.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Trước đó, luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho hai bị cáo Hoàng Quang Thịnh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) và Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc), cho rằng sữa giả trong vụ án này, nếu đối chiếu với quy định pháp luật, là hàng giả, nhưng về bản chất chỉ là sữa có một vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm.

Các bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an đối với 38 sản phẩm đều kết luận không có chất cấm như melamine, độc tố vi nấm, kim loại nặng (asen, chì, thủy ngân…). “Nếu chiếu theo quy định về khái niệm hàng giả là đúng nhưng về mặt bản chất liệu có phù hợp hay không, khi đây chỉ là hàng kém chất lượng, một số ít chỉ tiêu không đạt được chất lượng theo như công bố?”, lời bào chữa của luật sư.

Để chứng minh cho quan điểm của mình, luật sư viện dẫn kết luận giám định ngày 18/7/2025, đối với sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 (loại 650gr, NSX 5/3/2025), có 32 chỉ tiêu thì chỉ có một chỉ tiêu là Vitamin B9 đạt 50% (dưới 70%). Trong khi đó, có 25 chỉ tiêu đều vượt ngưỡng 100%, 5 chỉ tiêu trên 90% và 1 chỉ tiêu không giám định do không đủ điều kiện. Kết luận giám định đã xác định đây là hàng giả.

Còn theo cáo trạng, sản phẩm “Dinh dưỡng Hiup 27 hương vani” có 32 chỉ tiêu thì có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố là Iron, Zinc, Omega 6 và EPA nên bị coi là hàng giả. Nhưng sản phẩm lại có tới 14 chỉ tiêu cao hơn 100%. Sản phẩm này cũng bị coi là hàng giả.

Cũng theo luật sư, trong 38 sản phẩm được giám định, có 12 sản phẩm đảm bảo chất lượng theo công bố. Đối với 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả, bên cạnh một số ít chỉ tiêu dưới 70%, đa số các chỉ tiêu còn lại đều đủ hoặc trên 100%. Quá trình giám định, cơ quan chức năng xác định sản phẩm sữa ISOWHEY do Z Holding nhập khẩu nguyên hộp từ Úc về Việt Nam cũng là hàng giả, do có tới 15 chỉ tiêu dưới 70%...

Trong lời nói sau cùng, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh (SN 1992, Phó Tổng Giám đốc) gửi lời xin lỗi khách hàng, người tiêu dùng đã dùng sản phẩm của công ty.

Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 14h chiều ngày 14/1.