Ngày 16/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra 2 vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND xã Suối Giàng và Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Văn Chấn (cũ), đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND có thẩm quyền đề nghị truy tố 8 bị can.

Theo kết luận điều tra, vụ án liên quan đến những sai phạm trong quá trình triển khai Dự án Chương trình phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai), diễn ra trong giai đoạn 2024-2025.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của bị can. Ảnh: CACC

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 7 bị can, gồm nguyên Chủ tịch UBND xã, kế toán ngân sách, cán bộ văn hóa xã, trưởng phòng và công chức phòng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quá trình điều tra mở rộng, ngày 14/5, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố thêm một chủ hộ kinh doanh về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian thực hiện dự án, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập chứng từ chi phí không đúng với thực tế phát sinh nhằm thanh quyết toán kinh phí. Từ đó, các đối tượng rút tiền ngân sách nhà nước để chi tiêu trái quy định.

Trụ sở UBND xã Suối Giàng (cũ). Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT cho biết đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các sai phạm của những cá nhân liên quan. Toàn bộ số tài sản Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt đã được thu hồi.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh vi phạm quy định về hóa đơn với tổng số tiền 210 triệu đồng.