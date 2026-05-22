Ngày 22/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị L.Ph. và Lê Dương B.N. (cùng 16 tuổi) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai bị can này liên quan tới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1.

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố hai bị can liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 20/5, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản “An Ruby” đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và gây bức xúc dư luận.

Các đối tượng đã đánh liên tiếp em V.N.K. sau đó ghi hình rồi phát tán lên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 19/5, tại nhà vệ sinh tầng 8 khu nhà đa năng của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, do mâu thuẫn cá nhân, 4 nữ sinh gồm Nguyễn Thị L.Ph., Nguyễn Kh.L., Lê Dương B.N. và Nguyễn Thanh H. đã có hành vi túm tóc, tát và đánh liên tiếp em V.N.K.

Sau vụ việc, nữ sinh V.N.K. bị thương tích và phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc còn bị các đối tượng dùng điện thoại cá nhân ghi hình rồi phát tán lên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại sức khỏe, tinh thần nạn nhân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây tác động xấu tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.