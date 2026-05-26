Ngày 26/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải - Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) và Trần Trung Được - kế toán, về tội “Trốn thuế”.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố giám đốc và kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian hơn 2 năm (từ 2020-2022), Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã có hành vi gian lận thuế trong hoạt động kinh doanh gạch.

Cụ thể, doanh nghiệp chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán hàng thực tế không được ghi nhận vào sổ sách kế toán và không kê khai thuế theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian trên, doanh nghiệp đã xuất bán hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ hơn 9 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, tổng doanh thu bỏ ngoài sổ sách kế toán của công ty để trốn kê khai thuế GTGT là hơn 44,6 tỷ đồng. Hành vi gian lận này đã trực tiếp dẫn đến việc trốn số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước lên tới hơn 4,4 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.