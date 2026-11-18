Bị cáo Lê Thanh Tú (thường gọi "anh Cơ quận 8") cùng 5 người khác trong đường dây mua bán ma túy bị đề nghị mức án tử hình.

Sau hơn 1 ngày diễn ra phiên xét xử, hôm nay (18/11), đại diện VKSND TPHCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Lê Thanh Tú (thường gọi "anh Cơ quận 8") và 23 đồng phạm.

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình bị cáo Lê Thanh Tú về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 5-6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Cùng bị đề nghị án tử hình còn có các bị cáo: Lai Vi Thiệu, Huỳnh Tấn Thiện, Bùi Văn Sơn, Nguyễn Hữu Truyện và Nguyễn Kim Phước.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TP

Bị cáo Lê Thị Thanh Hà (người tình của Tú) cùng 5 bị cáo khác bị đề nghị mức án chung thân; bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (thường gọi "Ly Meo") bị đề nghị mức án 1-2 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Lời khai trái ngược giữa "anh Cơ quận 8" và người tình

Theo cáo buộc, từ tháng 1/2024, Tú, Hà và Nguyễn Bá Khôi bàn bạc mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Ngày 21/2/2024, Tú mua của một người đàn ông tên Anh Hai (chưa rõ lai lịch) 11kg ketamine, 6kg ma túy đá và 3,3kg heroin. Sau đó, Tú chuyển 3,26 tỷ đồng vào tài khoản của người này để thanh toán tiền ma túy.

Đến ngày 23/2/2024, Tú bán 1kg ma túy đá cho một đối tượng tên Tiến với giá 220 triệu đồng và bán 3kg ketamine cho một đối tượng tên Tèo với giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Để tránh bị phát hiện, ngày 25/2/2024, Hà và Tú mang số ma túy còn lại gửi tại nhà Nguyễn Hữu Phúc (mắt xích trong đường dây của Tú) trên đường Bà Hom, quận 6 cũ, TPHCM. Trong thời gian này, Tú tiếp tục bán cho Bùi Văn Sơn 3kg ketamine, 2kg ma túy đá và 660g heroin.

Khi nghe ngóng được thông tin có nhiều cảnh sát xuất hiện quanh nhà Phúc, nhóm Hà, Tú và Phúc đã cắt các gói nylon chứa ma túy rồi đổ xuống bồn cầu nhà vệ sinh để tiêu hủy. Quá trình này được bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (bạn gái Phúc) dùng điện thoại quay lại.

Tối 26/2/2024, khi cảnh sát đến kiểm tra hành chính nơi ở, Tú vội vàng lên ô tô định bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ thêm các đối tượng khác có liên quan đến đường dây ma túy của Tú và Hà.

Khai tại tòa, Hà phủ nhận việc bàn bạc với Tú và Khôi về việc mua bán ma túy. Bị cáo khẳng định chỉ cho Tú vay 800 triệu đồng do cả 2 chung sống với nhau như vợ chồng. Sau này, Tú chuyển tiền vào tài khoản để trả cho Hà nên bị cáo không biết Tú sử dụng tài khoản của mình để giao dịch mua bán ma túy.

Phản bác lời khai của người tình, Tú khẳng định không sống chung với Hà và không biết các giao dịch của Hà. Ngoài ra, Tú không thừa nhận hành vi mua bán ma túy mà chỉ thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy.