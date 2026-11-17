‘Anh Cơ quận 8’ cùng người tình phải hầu tòa ở TPHCM vì bị cáo buộc mua hơn 20kg ma túy các loại để bán kiếm lời. Trong khi đó, hot girl Ly Meo bị đưa ra xét xử về tội ‘Không tố giác tội phạm’.

Ngày 17/11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Tú (tên gọi khác là Cơ, 37 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM), Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và 21 bị cáo khác về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, hot girl Ly Meo, ngụ phường Đông Hòa, TPHCM) bị xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo buộc, Hà và Lê Thanh Tú (được biết đến với biệt danh Anh Cơ quận 8) thuê nhà tại quận Gò Vấp (cũ), chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 1/2024. Trong quá trình chung sống, cặp đôi này đã bàn bạc với Nguyễn Bá Khôi mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Các bị cáo trong đường dây ma túy của "Anh Cơ quận 8". Ảnh: HP

Ngày 21/2/2024, Tú mua của một người đàn ông tên Anh Hai (chưa rõ lai lịch) 11kg ketamine, 6kg ma túy đá và 3,3kg heroin. Sau đó, Tú chuyển 3,26 tỷ đồng vào tài khoản của người này để thanh toán tiền ma túy.

Đến ngày 23/2/2024, Tú bán cho một đối tượng tên Tiến 1kg ma túy đá với giá 220 triệu đồng và một đối tượng tên Tèo 3kg ketamine với giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Để tránh bị phát hiện, ngày 25/2/2024, Hà và Tú mang số ma túy còn lại gửi tại nhà Nguyễn Hữu Phúc (mắt xích trong đường dây của Tú) trên đường Bà Hom, quận 6 cũ (TPHCM). Trong thời gian này, Tú tiếp tục bán cho Bùi Văn Sơn 3kg ketamine, 2kg ma túy đá và 660g heroin.

Khi nghe ngóng được thông tin có nhiều cảnh sát xuất hiện quanh nhà Phúc, Hà, Tú và Phúc đã cắt các gói nylon chứa ma túy rồi đổ xuống bồn cầu nhà vệ sinh để tiêu hủy. Quá trình này được bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (bạn gái Phúc) dùng điện thoại quay lại.

Tháo chạy bất thành

Tối 26/2/2024, khi cảnh sát đến kiểm tra hành chính nơi ở, Tú vội vàng lên ô tô định bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Khám xét người Tú, ngoài hơn 20g ma túy các loại, cảnh sát còn phát hiện một khẩu súng và 7 viên đạn.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ thêm 20 đối tượng khác có liên quan đến đường dây ma túy của Tú và Hà.

Tại cơ quan điều tra, Tú không thừa nhận hành vi mua bán ma túy. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và VKS cho rằng lời khai của các bị cáo liên quan, kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được đã đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bị cáo.

Theo cáo buộc, Tú phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 20,3kg ma túy đã mua để bán lại; đồng thời, chịu trách nhiệm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với hơn 22g ma túy bị thu giữ khi bị bắt quả tang.

Bị cáo Hà và Khôi bị xác định có hành vi giúp sức cho Tú mua bán 20,3kg ma túy nên cũng bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly sau khi Phúc, Tú và Hà bị bắt đã bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã. Đến ngày 14/8/2026, Ly ra đầu thú.