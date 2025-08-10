Tang lễ một nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát. Ảnh: Iran Primer

Tờ Telegraph dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho hay, hầu hết các nhà khoa học hạt nhân của nước này không còn sống tại nhà riêng hoặc giảng dạy ở các trường đại học, mà đã được đưa tới những địa điểm an toàn ở Tehran hoặc tại các thành phố ven biển phía bắc. Ở nơi mới, họ sống trong các biệt thự cùng với gia đình.

Quan chức Iran cho biết thêm: "Những nhà khoa học đang giảng dạy tại các trường đại học đã được thay thế bằng những người không liên quan tới chương trình hạt nhân".

Tờ báo của Anh đã được cung cấp tên của hơn 15 nhà khoa học Iran còn sống này. Họ được liệt kê trong danh sách 100 nhà khoa học hạt nhân Iran phía Israel đang nắm giữ. Israel cho biết, các nhà khoa học trên hiện sẽ phải quyết định tiếp tục công việc và chấp nhận rủi ro bị tấn công hoặc tìm một nghề nghiệp mới.

Động thái mới của Iran diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng Israel sẽ thực hiện các vụ ám sát tiếp theo. Các chuyên gia Israel cho biết, một thế hệ các nhà khoa học hạt nhân mới của Iran đang sẵn sàng tiếp quản công việc của những người đã thiệt mạng. Ngoài ra, Tehran đã sắp xếp cấu trúc của chương trình nghiên cứu hạt nhân với mỗi nhân tố chủ chốt có ít nhất một cấp phó, làm việc theo nhóm 2 - 3 người để đảm bảo dự phòng trong trường hợp bị tấn công.

Các chuyên gia Israel lo ngại, một số nhà khoa học hạt nhân Iran còn sống đã thay thế những đồng nghiệp đã khuất của họ trong chương trình vũ khí hóa hạt nhân của Iran tại Tổ chức Đổi mới và Nghiên cứu quốc phòng (SPND). Họ được cho bao gồm các nhà khoa học có chuyên môn về chất nổ, vật lý neutron và thiết kế đầu đạn.