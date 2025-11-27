Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi tại Hà Nội (17-26/11), Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã bế mạc, để lại nhiều dấu ấn về chất lượng nghệ thuật, tinh thần sáng tạo và nỗ lực gìn giữ di sản sân khấu truyền thống. Liên hoan năm nay quy tụ 10 đơn vị nghệ thuật với 14 vở diễn (8 vở tuồng, 6 vở dân ca kịch) mang đến bức tranh phong phú từ lịch sử, dân gian đến hiện đại, phản ánh sức sống bền bỉ của các loại hình sân khấu cổ truyền.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, mỗi vở diễn, mỗi vai diễn không chỉ thể hiện năng lực nghề nghiệp của nghệ sĩ mà còn là kết tinh của tình yêu nghề, khát vọng tiếp nối truyền thống, đổi mới phương thức biểu đạt để phù hợp với nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao huy chương Vàng cho đại diện hai đơn vị giành giải Xuất sắc.

NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhận xết, đề tài lịch sử tiếp tục là điểm nhấn nổi bật của liên hoan, với sự xuất hiện của nhiều nhân vật quen thuộc trong dòng chảy văn hóa dân tộc như Khúc Thừa Dụ, Hồ Quý Ly, Trần Thủ Độ, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Hoàng… được tái hiện bằng nhiều góc nhìn mới, giàu kịch tính. Bên cạnh đó, các đơn vị dân ca kịch mang đến hơi thở đương đại qua những câu chuyện về người Mẹ Việt Nam Anh hùng, chiến sĩ đặc công, CAND, hay chủ đề chống tham nhũng - đề tài khó nhưng được tiếp cận bằng ngôn ngữ sân khấu truyền thống giàu tính biểu cảm.

Tuy vậy, ông cũng chỉ ra một số hạn chế ở nhiều vở diễn như sự lạm dụng lời thoại thay cho hành động sân khấu, cấu trúc kịch bản thiếu tích trò, sử dụng ca khúc không phù hợp làm phá vỡ bản sắc hay thiết kế mỹ thuật chưa sát với đặc trưng từng thời kỳ.

Về diễn viên, hội đồng đánh giá cao tinh thần nghề nghiệp và sự nỗ lực vượt khó, đặc biệt của các đơn vị miền Trung vừa trải qua mưa lũ nhưng vẫn tham gia đầy đủ. Nhiều lớp diễn như Khúc Thừa Mỹ tự sự, Hồ Quý Ly thất thế, Nguyễn Trung Trực quỳ lạy mẹ, Điểm Bích tán Huyền Quang thể hiện rõ khả năng thăng hoa của nghệ sĩ khi được khai thác đúng sở trường.

Hội đồng Nghệ thuật cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các kỳ liên hoan sau, như: lập kế hoạch sớm để các đơn vị chuẩn bị kịch bản - đạo diễn - ê kíp sáng tạo, tổ chức hội thảo tổng kết; nâng cao quy chế tuyển chọn tác phẩm và khuyến khích nghiên cứu, phát triển các loại hình mới như dân ca kịch quan họ - loại hình lần đầu xuất hiện tại liên hoan năm nay.

Ban tổ chức đã trao 2 huy chương Vàng cho: vở tuồng Lửa cháy Phiên Ngung (Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam) và vở kịch hát dân ca Chìm trong vòng xoáy (Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An). Ba huy chương Bạc được trao cho vở tuồng Nhìn lại một vương triều (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai), vở hát bội Anh hùng (Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM), vở ca kịch Huế Cung phi Điểm Bích (Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế). Ban tổ chức cũng trao 18 huy chương Vàng và 34 huy chương Bạc cho các diễn viên xuất sắc. Cùng với đó là 4 giải Xuất sắc dành cho các thành phần sáng tạo gồm: Tác giả kịch bản xuất sắc: Hoàng Công Khanh (vở Cung phi Điểm Bích).

Đạo diễn xuất sắc: NSND Hoàng Quỳnh Mai (vở Lửa cháy Phiên Ngung).

Âm nhạc xuất sắc: Trần Quốc Chung, Thanh Hải (vở Chìm trong vòng xoáy).

Họa sĩ thiết kế trang trí sân khấu xuất sắc: Trần Hồng Vân (vở Anh hùng).