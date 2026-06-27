Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Gia Lai năm 2026 như sau:

Dưới đây là đáp án gợi ý do Tuyensinh247 thực hiện:

Theo lịch thi, sáng 27/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút, buổi chiều thi môn Tiếng Anh trong 60 phút. Ngày 28/6, buổi sáng thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Chiều cùng ngày, các thí sinh đăng ký vào trường chuyên tiếp tục dự thi các môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của tỉnh Gia Lai có hơn 23.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 45 hội đồng coi thi với 48 điểm thi, 999 phòng thi. Theo phương án tuyển sinh của tỉnh, học sinh khu vực phía Đông tham gia thi tuyển, học sinh khu vực phía Tây thực hiện xét tuyển. Riêng Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) tổ chức thi tuyển theo quy định.

Trước kỳ thi, Sở GD-ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ. Nội dung tập huấn tập trung vào quy chế thi, nghiệp vụ kiểm tra, các biểu mẫu sử dụng trong công tác kiểm tra thi, đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.