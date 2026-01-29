Trong 200 ủy viên Trung ương khóa 14 vừa được bầu, có 12 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 24 thứ trưởng. Trong đó, 4 bộ trưởng vào Bộ Chính trị, nhiều người lần đầu trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương.
4 bộ trưởng trúng cử vào Bộ Chính trị khóa 14 gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Tam Quang, ông Lê Hoài Trung và ông Trần Đức Thắng. Trong đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng là những nhân sự lần đầu tiên được bầu vào Bộ Chính trị.
Trong 12 bộ trưởng và tương đương trúng cử, quyền Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng là người lần đầu tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng. Còn người trẻ nhất là Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh (sinh năm 1976).
12 Bộ trưởng, trưởng ngành tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng
Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Công an
Ông Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Ngoại giao
Ông Trần Đức Thắng - Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường
Ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Nội vụ
Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
Bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Y tế
Ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Xây dựng
Ông Nguyễn Hải Ninh - Bộ trưởng Tư pháp
Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Tài chính
Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ông Lê Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Công Thương
Các tư lệnh ngành đều sở hữu học vị cao, chủ yếu là tiến sĩ các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Khoa học quân sự, Hóa học...
Ngoài ra, có 24 thứ trưởng và tương đương trúng cử ủy viên Trung ương khóa 14, trong đó Bộ Quốc phòng có 7 người, Bộ Công an 6 người, Bộ Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ mỗi đơn vị 2 người.
Trong số các thứ trưởng tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14, đa phần thuộc thế hệ 7X (14 người). Bên cạnh đó, thế hệ 6X có 9 nhân sự. Một người thuộc thế hệ 8X là Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương (sinh năm 1983).
10 thứ trưởng và tương đương lần đầu tham gia Trung ương gồm 9 người là ủy viên Trung ương chính thức và 1 ủy viên dự khuyết.
Đội ngũ thứ trưởng tham gia Trung ương khóa 14 có trình độ chuyên môn rất cao, gồm nhiều tiến sĩ như các ông: Lê Văn Tuyến, Nguyễn Minh Vũ, Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Quốc Đoàn, Phan Chí Hiếu, Vũ Hải Quân.
Nhìn bức tranh tổng thể, 6 bộ có cả bộ trưởng và thứ trưởng đều là ủy viên Trung ương khóa 14. Trong đó, Bộ Quốc phòng có 8 ủy viên Trung ương gồm Bộ trưởng Phan Văn Giang và 7 thứ trưởng. Bộ Công an có 7 ủy viên Trung ương gồm Bộ trưởng Lương Tam Quang và 6 thứ trưởng.
Bộ Ngoại giao có 3 ủy viên Trung ương gồm Bộ trưởng Lê Hoài Trung và 2 thứ trưởng. Ở Bộ Tư pháp, Tài chính, Y tế, ngoài bộ trưởng còn có thêm một thứ trưởng là ủy viên Trung ương.
24 thứ trưởng trúng cử Ủy viên Trung ương khóa 14
1. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng
2. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Quốc phòng
3. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Quốc phòng
4. Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Quốc phòng
5. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Thứ trưởng Quốc phòng
6. Thượng tướng Lê Đức Thái - Thứ trưởng Quốc phòng
7. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Quốc phòng
8. Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Công an
9. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Công an
10. Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Công an
11. Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Công an
12. Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Công an
13. Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Công an
14. Ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao
15. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
16. Ông Vũ Hải Quân - Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN
17. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
18. Ông Nguyễn Quốc Đoàn - Phó Tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ
19. Ông Dương Quốc Huy - Phó tổng Thanh tra Chính phủ
20. Ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Tư pháp
21. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Tài chính
22. Bà Lâm Thị Phương Thanh - Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23. Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ KH&CN (dự khuyết)
24. Ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế (dự khuyết)
Trong 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, có 25 ủy viên Trung ương quê quán ở Ninh Bình, 20 người quê ở Hưng Yên, 18 ủy viên Trung ương đến từ Hà Nội, Nghệ An có 17 người, 12 người quê Hà Tĩnh...