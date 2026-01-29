4 bộ trưởng trúng cử vào Bộ Chính trị khóa 14 gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Tam Quang, ông Lê Hoài Trung và ông Trần Đức Thắng. Trong đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng là những nhân sự lần đầu tiên được bầu vào Bộ Chính trị.

Trong 12 bộ trưởng và tương đương trúng cử, quyền Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng là người lần đầu tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng. Còn người trẻ nhất là Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh (sinh năm 1976).

Ban chấp hành Trung ương khóa 14 ra mắt Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

12 Bộ trưởng, trưởng ngành tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14 Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Công an Ông Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Ngoại giao Ông Trần Đức Thắng - Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Nội vụ Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Y tế Ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Xây dựng Ông Nguyễn Hải Ninh - Bộ trưởng Tư pháp Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Tài chính Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ông Lê Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Công Thương

Các tư lệnh ngành đều sở hữu học vị cao, chủ yếu là tiến sĩ các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Khoa học quân sự, Hóa học...

Ngoài ra, có 24 thứ trưởng và tương đương trúng cử ủy viên Trung ương khóa 14, trong đó Bộ Quốc phòng có 7 người, Bộ Công an 6 người, Bộ Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ mỗi đơn vị 2 người.

Trong số các thứ trưởng tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14, đa phần thuộc thế hệ 7X (14 người). Bên cạnh đó, thế hệ 6X có 9 nhân sự. Một người thuộc thế hệ 8X là Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương (sinh năm 1983).

10 thứ trưởng và tương đương lần đầu tham gia Trung ương gồm 9 người là ủy viên Trung ương chính thức và 1 ủy viên dự khuyết.

Đội ngũ thứ trưởng tham gia Trung ương khóa 14 có trình độ chuyên môn rất cao, gồm nhiều tiến sĩ như các ông: Lê Văn Tuyến, Nguyễn Minh Vũ, Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Quốc Đoàn, Phan Chí Hiếu, Vũ Hải Quân.

Nhìn bức tranh tổng thể, 6 bộ có cả bộ trưởng và thứ trưởng đều là ủy viên Trung ương khóa 14. Trong đó, Bộ Quốc phòng có 8 ủy viên Trung ương gồm Bộ trưởng Phan Văn Giang và 7 thứ trưởng. Bộ Công an có 7 ủy viên Trung ương gồm Bộ trưởng Lương Tam Quang và 6 thứ trưởng.

Bộ Ngoại giao có 3 ủy viên Trung ương gồm Bộ trưởng Lê Hoài Trung và 2 thứ trưởng. Ở Bộ Tư pháp, Tài chính, Y tế, ngoài bộ trưởng còn có thêm một thứ trưởng là ủy viên Trung ương.