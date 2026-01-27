Đại hội 14 của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là thời khắc lịch sử đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới.

Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội 14 đã thành công rất tốt đẹp. Đây chính là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử.

Toàn cảnh Đại hội 14. Ảnh: Phạm Hải

Chủ đề Đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, thể hiện tư tưởng và khát vọng lớn, không chỉ định ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2026-2031 mà còn vạch ra mục tiêu mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới.

Đại hội lần này đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử của Đảng và lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Đại hội 14 là điểm khởi đầu cho kỷ nguyên mới. Những chủ trương, đường lối, những quyết sách chiến lược của Đại hội có vai trò mang tính quyết định vận mệnh của dân tộc trong tương lai nhằm thực hiện thành công “2 mục tiêu chiến lược 100 năm” của đất nước: 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

Đó là thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Đảng cũng xác định rõ, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lớn nhất, điểm tương đồng cao nhất, cả dân tộc chung hướng nhìn tới, chính là điểm hội tụ sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển, nhân lên gấp bội lòng tự hào, tự tôn, ý chí, khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Đại hội 14 là đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển. Ảnh: Phạm Hải

Điểm nhấn mới, cốt lõi như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Đại hội 14 là đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển”.

Lần đầu tiên, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 trở thành một bộ phận của văn kiện Đại hội. Như vậy, văn kiện không chỉ là “văn bia”, mà là văn kiện hành động, là “lời hịch” hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, triệu người như một, quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Những việc này đòi hỏi phải được hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả, quy tụ mọi sức mạnh, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà đại hội đề ra.

Chính vì vậy, văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động như lời của Tổng Bí thư: "Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân”.

Làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn 3 đột phá chiến lược

Đại hội 14 yêu cầu phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn 3 đột phá chiến lược, vì đây là những đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá.

Thứ nhất, đột phá về thể chế và thực thi: Hoàn thiện đồng bộ pháp luật; nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường kỷ luật thực thi; bảo đảm mọi chủ trương đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, lấy chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Thứ hai, đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, tăng cường năng lực số, hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học giỏi, công nhân kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước.

Thứ ba, đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại: Ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu; mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm liên kết vùng, liên kết địa phương, kết nối khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư đã nêu rõ 3 đột phá này có quan hệ hữu cơ. Thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật. Nếu làm đồng bộ, chúng ta sẽ tạo ra “đà” mới và “thế” mới; nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới ra mắt Đại hội 14. Ảnh: Phạm Hải

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội 14 thể hiện “ý Đảng hợp lòng dân”, phản ánh sức mạnh của nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta mãi mãi trường tồn và phát triển, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là đường lối chiến lược, có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân lan tỏa đại đoàn kết toàn dân tộc.

Và như lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Đại hội 14 diễn ra khi 'đồng hồ lịch sử' đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển. Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này".

Lịch sử đã chứng minh, trước những bước ngoặt làm chuyển xoay vận mệnh của dân tộc, nếu biết khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, con thuyền cách mạng Việt Nam sẽ vượt qua mọi thác ghềnh, phong ba bão táp, để cập bến bờ vinh quang.