Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế công lập.

Dự thảo do Bộ Y tế xây dựng, nêu rõ phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỉ lệ % trên mức lương theo chức danh nghề nghiệp, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp bảo lưu (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Lý do bác sĩ, điều dưỡng cấp cứu được đề xuất nâng phụ cấp lên cao nhất

Theo dự thảo, mức phụ cấp 100% được áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công việc: Khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu; giải phẫu bệnh.

Các công việc này có tính chất đặc thù, áp lực cao và yêu cầu trình độ chuyên môn sâu, nhân sự làm việc trong môi trường đặc biệt khó khăn và hiện được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề từ 50-70%.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại các vị trí này phải thường xuyên xử lý các ca bệnh nặng, liên tục theo dõi, can thiệp kịp thời các tình trạng khẩn cấp và chịu áp lực lớn về tâm lý, trách nhiệm cũng như rủi ro nghề nghiệp. Tỷ lệ các vụ bạo hành, tấn công nhân viên y tế xảy ra cao nhất tại khu vực cấp cứu.

Đây cũng là lý do để Bộ Y tế đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% cho nhóm viên chức này.

Thầy thuốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội) thảo luận về một bệnh nhân đang điều trị tại đây. Ảnh: Thạch Thảo

Cả nước hiện có gần 17.000 người làm việc tại các khoa, trung tâm có tên hồi sức tích cực, chống độc và cấp cứu. Khi điều chỉnh nâng mức phụ cấp lên 100%, tổng số nhân sự này sẽ hưởng hơn 570 tỷ đồng, trong đó số kinh phí ngân sách nhà nước chi bổ sung gần 160 tỷ đồng.

Nhóm thứ 2 được đề xuất nâng phụ cấp lên 100% là viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo.

Dự thảo đề xuất với hai nhóm trên đây sẽ áp dụng nâng mức phụ cấp theo lộ trình, cụ thể từ năm 2026 (từ 1/1) áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 80%; Năm 2027 áp dụng theo mức 90%; Từ năm 2028 trở đi áp dụng mức 100%.

Dự thảo cũng đề xuất các mức phụ cấp từ 30% đến 70% với các nhóm viên chức làm chuyên môn y tế cụ thể, áp dụng ngay trong năm 2026 (tính từ 1/1).

Năm 2026 ước tính chi gần 6.000 tỷ đồng cho phụ cấp tăng thêm

Bộ Y tế cho biết việc điều chỉnh mức hưởng phụ cấp làm tăng chi phí về nhân lực của các đơn vị sự nghiệp y tế đồng thời tác động tới thu nhập tăng thêm của đơn vị.

Bên cạnh đó, việc tăng mức hưởng phụ cấp cũng làm tăng giá dịch vụ và tác động tới mức chi của quỹ BHYT. Hơn nữa, việc tăng giá dịch vụ do tăng mức hưởng phụ cấp sẽ tác động tới chi tiền túi của người dân thông qua phần chi đồng chi trả với quỹ BHYT.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, năm 2026 ước tính chi phí phụ cấp tăng thêm là 5.961,7 tỷ đồng, trong đó các đơn vị tự đảm bảo 13,85% tương đương với 825,8 tỷ đồng; phần còn lại do ngân sách nhà nước đảm bảo chi bổ sung.

Năm 2027, ước tính chi phí phụ cấp tăng thêm là 6.351,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đảm bảo chi bổ sung tương đương 5.388,3 tỷ đồng.

Từ năm 2028 ước tính là 6.714,0 tỷ đồng/năm, trong đó các đơn vị tự đảm bảo 1.100,1 tỷ đồng.