Sáng 2/12, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình trước Quốc hội, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, việc xây dựng nghị quyết đặc thù nhằm triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được thực hiện trên tinh thần xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Theo Bộ trưởng, ngành y tế còn nhiều phần việc phải thực hiện như: Hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố nguồn lực và nhân lực.

"Mục tiêu là phục vụ người dân tốt hơn, tăng tỷ lệ hài lòng của người bệnh và đảm bảo điều kiện để y tế phát triển", Bộ trưởng cho hay.

Tư lệnh ngành y tế nhấn mạnh, để giải quyết những vướng mắc lớn thời gian qua, ngành y tế xác định cần thực hiện song hành các nhiệm vụ thường xuyên và các giải pháp mang tính đột phá, đồng thời đảm bảo không trùng lắp với các chương trình đầu tư công hay dự án khác.

Một trong những nội dung nhiều đại biểu quan tâm là khám sức khỏe định kỳ và phòng bệnh. Bộ trưởng cho biết, kỳ họp này Quốc hội dự kiến thông qua Luật Phòng bệnh. Đây sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất cho các chính sách phòng bệnh, khắc phục những vướng mắc sau dịch Covid-19. Các quy định về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc đã được đưa vào dự thảo luật; lộ trình và đối tượng sẽ được Chính phủ hướng dẫn cụ thể.

Về đề xuất miễn viện phí và đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị, nghị quyết chỉ nên quy định các nguyên tắc chung, giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo tính linh hoạt, tránh tình trạng phải sửa đổi nghị quyết khi nguồn lực hoặc điều kiện thực tiễn thay đổi.

Về chế độ chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, "trong thời gian vừa qua còn rất nhiều khó khăn". Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng Nghị quyết 72, Bộ Chính trị đã cho phép Chính phủ lựa chọn một số đối tượng và các mức tăng dần chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế. Song song với đó, Bộ Y tế đang trình Chính phủ nghị định về chế độ đặc thù như: Phụ cấp trực và chế độ đối với nhân viên y tế thôn bản.

Triển khai trạm y tế cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Liên quan đến công tác chăm sóc người cao tuổi, theo Bộ trưởng, vấn đề này đã được lồng ghép trong Dự án 4 của chương trình với các chỉ tiêu cụ thể về sửa chữa, xây mới các cơ sở bảo trợ xã hội, dưỡng lão nhằm phục vụ chính sách dân số và phát triển.

Về đề xuất tăng đầu tư cho hệ thống lão khoa, Bộ trưởng cho biết hiện cả nước có 3 bệnh viện lão khoa, 14 bệnh viện tuyến trung ương và 48 bệnh viện tuyến tỉnh có khoa lão. Nội dung đầu tư đã được đưa vào chương trình đầu tư công, đặc biệt đối với bệnh viện tuyến trung ương. Bộ cũng đang rà soát quy hoạch theo Quyết định 2011 và đề nghị các địa phương quan tâm triển khai sau khi quy hoạch hoàn tất.

Về việc triển khai thực hiện các quy định về tiêu chí của trạm y tế cấp xã, Bộ trưởng cho hay: "Chúng ta đang triển khai bộ tiêu chí năm 2023. Để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, Bộ đang rà soát và sắp xếp lại các đơn vị hành chính liên quan đến việc triển khai trạm y tế cấp xã theo mô hình mới. Dự kiến năm 2026 sẽ triển khai bộ tiêu chí mới".