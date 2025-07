Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Trong số này có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ – bộ luật vừa có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Theo Bộ Công an, Khoản 2, Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện đang quy định: thời gian lái xe của tài xế ô tô kinh doanh vận tải không quá 10 giờ mỗi ngày và không quá 48 giờ mỗi tuần; đồng thời lái xe liên tục không quá 4 giờ.

Bộ Công an cho rằng cần sửa đổi, bổ sung nội dung này theo hướng bỏ quy định “đóng khung” 10 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần. Thời gian lái xe của tài xế ô tô kinh doanh vận tải trong 1 ngày và 1 tuần sẽ thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động. Riêng thời gian lái xe liên tục vẫn giữ nguyên là không quá 4 giờ.

Bộ Công an dẫn căn cứ từ kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và nhiều doanh nghiệp vận tải. Các kiến nghị cho rằng việc quy định thời gian lái xe theo tuần và thời gian lái xe liên tục như hiện nay chưa phù hợp với thông lệ một số nước trong khu vực, gây khó khăn cho hoạt động vận tải và việc bố trí tài xế của doanh nghiệp.

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định chỉ được lái xe 48 giờ mỗi tuần. Ảnh: N. Huyền

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho biết trước đó hiệp hội từng có nhiều văn bản kiến nghị điều chỉnh quy định này vì “rất khó thực hiện” khi tài xế chỉ được lái xe tối đa 48 giờ mỗi tuần.

Sau thời gian Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực (1/1/2025), nhiều doanh nghiệp báo cáo tình trạng thiếu hụt tài xế chạy đường dài. Theo quy định, doanh nghiệp phải bổ sung thêm lao động để đáp ứng yêu cầu tài xế không được lái xe liên tục quá 4 giờ, không quá 10 giờ/ngày và 48 giờ/tuần.

Trong khi đó, thống kê của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho thấy với điều kiện hạ tầng giao thông hiện tại, tổng số giờ lái xe thực tế khoảng 60 - 65 giờ/tuần đối với vận tải đường ngắn (dưới 300 km) và trên 65 giờ/tuần đối với vận tải đường dài (trên 300 km).

So sánh với quy định 48 giờ/tuần, số giờ làm việc của tài xế đã giảm khoảng 20 - 30% với vận tải đường ngắn và trên 30% với vận tải đường dài. Điều này khiến thu nhập của tài xế giảm tương ứng.

Ông Quyền nhấn mạnh, có nhiều “biến số” ảnh hưởng đến thời gian lái xe như chất lượng đường sá, ùn tắc giao thông, thiếu trạm dừng nghỉ… Với quy định lái xe tối đa 48 giờ mỗi tuần, các doanh nghiệp vận tải đường dài buộc phải bố trí thêm tài xế, làm tăng chi phí và giá cước vận tải, đồng thời ảnh hưởng tới thu nhập của tài xế.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết các doanh nghiệp thành viên hiệp hội “rất phấn khởi” khi biết Bộ Công an đề xuất bỏ quy định tài xế chỉ được lái xe 10 giờ/ngày, 48 giờ/tuần.

“Rất cảm ơn cơ quan soạn thảo đã lắng nghe, đề xuất điều chỉnh. Mong dự thảo sớm được thông qua để anh em yên tâm”, ông Quyền chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, cũng đánh giá việc bỏ quy định này là động thái tích cực, giúp “khơi thông” hệ thống tuyển dụng tài xế chuyên nghiệp, đồng thời giảm áp lực cho họ.

“Sau khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025, một trong những vấn đề đáng quan tâm là quy định về thời gian lái xe liên tục trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, hiệp hội vận tải các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và bản thân người lao động đều có nhiều góp ý về quy định này.

Sau một thời gian thực hiện, rất mừng là Bộ Công an đã lắng nghe, xem xét và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp cũng như đội ngũ tài xế chuyên nghiệp. Điều này còn góp phần giải quyết việc làm và nâng cao ý thức, thái độ nghề nghiệp của giới tài xế”, ông Đỗ Văn Bằng nói.