Lúc 16h ngày 19/10, mưa giông lớn trút xuống khu vực phía Tây Bắc TPHCM. Trận mưa kéo dài khoảng 1 giờ, lượng nước lớn đã vượt quá khả năng thoát của hệ thống cống rãnh, biến nhiều tuyến đường thành "sông".

Đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, ngập như sông. Ảnh: TK.

Hình ảnh 2 'rốn ngập' ở phía Tây Bắc của TPHCM là đường Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích.

Tình trạng ngập nặng đặc biệt xảy ra tại các tuyến đường vốn được xem là "rốn ngập" của TPHCM như Phan Văn Hớn, Minh Phụng, Tân Thới Nhất 10, Song Hành, Nguyễn Văn Quá (thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ); Đường Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ… (quận Gò Vấp cũ).

Nước ngập sâu khiến giao thông bị ảnh hưởng, hàng loạt xe chết máy. Hai bên đường, nước tràn vào nhà khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Họ chật vật tìm cách ứng phó với dòng nước lớn.

Dù đã che chắn ván bằng gỗ trước cửa hàng nhưng người dân vẫn không ngăn được nước tràn vào. Ảnh: TK

Nhiều tiểu thương tạm dừng buôn bán, thu dọn hàng hoá hoặc kê lên cao để tránh bị nước làm ướt gây thiệt hại. Ảnh: TK

Chị Trần Thảo Quyên, tiểu thương ngụ trên đường Minh Phụng, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ) chia sẻ trong sự ngao ngán: “Mưa quá lớn, nước thoát không kịp, gây ngập sâu. Dù chúng tôi đã chuẩn bị tấm chắn trước nhà nhưng vẫn không ngăn nước tràn vào. Cả gia đình tôi phải tất bật để kê cao hàng hoá, đồ đạc nhưng nhiều vật dụng đã bị hư hỏng vì không kịp di dời”.

Đường ngập sâu khiến xe chết máy hàng loạt, người dân vất vả đẩy bộ phương tiện. Ảnh: TK

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, hình thế gây mưa giông là do áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Bắc nước ta. Rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam biển Đông hoạt động mạnh dần nối với cơn bão số 12 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên diện rộng ở TPHCM.

Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.