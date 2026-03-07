Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, hiện nay vẫn tồn tại một số hạn chế như: chưa công bố thông tin của người thực hiện phát ngôn, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn; chưa gửi văn bản công bố thông tin của người thực hiện phát ngôn, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn theo quy định.

Ngoài ra, còn có hạn chế về việc chưa giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với các cơ quan trực thuộc, chưa thực hiện nghiêm việc tổ chức họp báo định kỳ theo quy định.

Cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm 5/3. Ảnh: Phạm Hải

Dự thảo nghị định nêu quy định người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, cục, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, khu vực.

Cụ thể gồm: người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên, người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước được người đứng đầu ủy quyền thực hiện phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải, công bố công khai, cập nhật khi có thay đổi danh sách người phát ngôn của cơ quan, các cục trực thuộc và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, khu vực.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm đăng tải, công bố công khai, cập nhật khi có thay đổi danh sách người phát ngôn của UBND cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã.

Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên nếu không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để người đứng đầu cơ quan hành chính ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Những cá nhân này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Theo dự thảo nghị định, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình, thông qua một số hình thức.

Theo đó, hằng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình; trang mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của cơ quan hành chính nhà nước.

Ít nhất 3 tháng một lần, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương phải tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

Trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức...