Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã có thông tin ban đầu về 2 vụ án trên.

Đối với vụ án Hoàng Hường, tháng 10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng như đã đưa tin.

Về diễn biến mới của vụ án, ngày 27/10, qua công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) cùng với tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của người này là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế phải nộp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời tại họp báo. Ảnh: VGP

Đối với vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can với 3 hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Với 2 vụ án trên, Thiếu tướng Toản cho biết, khi có thông tin mới sẽ thông báo cho báo chí.

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã nêu các giải pháp để hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) hiện nay.

Thứ trưởng nêu rõ, phương thức kinh doanh TMĐT dự kiến năm nay tăng trưởng 25-27%, đây là tốc độ tăng trưởng cao.

TMĐT cũng là hoạt động kinh doanh hiệu quả, dựa trên môi trường điện tử, qua đó đưa được hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách thuận lợi, góp phần vào tăng trưởng chung của thương mại nội địa.

Tuy nhiên, Thứ trưởng nhìn nhận đúng là có tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân Ảnh: VGP

Về pháp luật, Thứ trưởng cho biết đã có hành lang pháp lý liên quan đến quản lý TMĐT, xử lý vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng. Bộ Công Thương đang thay mặt Chính phủ báo cáo với Quốc hội để xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó sẽ quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến các sàn TMĐT.

Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan, ban ngành có rất nhiều nghị quyết, chỉ thị để chỉ đạo công tác phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái nói chung, trong đó có môi trường điện tử.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đang thực hiện đề án của Thủ tướng phê duyệt vấn đề trực tiếp chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên môi trường TMĐT.

Về tổ chức lực lượng triển khai, ngành Công Thương có lực lượng chủ công là quản lý thị trường. Các địa phương cũng có lực lượng liên quan phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt phối hợp với Bộ Công an, Hải quan, các lực lượng khác… tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục. Giữa năm đã có tháng cao điểm phòng, chống hàng giả và Thủ tướng có chỉ thị tất cả lực lượng vào cuộc, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi hàng gian, hàng giả.

Liên quan đến yêu cầu trách nhiệm của chủ sàn TMĐT, Thứ trưởng cho biết, để phòng hàng gian, hàng giả thì chủ sàn phải kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được đưa lên sàn TMĐT. Hóa đơn, chứng từ phải đầy đủ.

Khi giao nhận hàng, chủ sàn TMĐT phải kiểm tra, theo dõi giám sát và đền bù cho người tiêu dùng. Nếu trong trường hợp phát hiện có hàng giả, hàng nhái thì trong vòng 24 giờ, sàn TMĐT phải yêu cầu dỡ bỏ gian hàng của người bán.

Thứ trưởng nhấn mạnh, dù trong môi trường TMĐT nhưng vẫn có giao hàng thực, nên cần kiểm tra các kho hàng cũng như các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái.

Với tốc độ tăng trưởng TMĐT, Thứ trưởng cho rằng, người tiêu dùng vẫn có niềm tin đối với một phương thức kinh doanh mới.