Bộ trưởng Công an cho biết, dự thảo luật kế thừa những quy định, nội dung còn phù hợp tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; trong đó, giữ nguyên 7 điều, sửa đổi, bổ sung 21 điều.

Dự thảo luật có một số điểm mới như mở rộng, cho phép soạn thảo, lưu giữ bí mật nhà nước trên mạng máy tính là mạng LAN độc lập được thiết lập trong phạm vi trụ sở cơ quan, tổ chức, không phải mã hóa bằng mật mã cơ yếu nhằm tháo gỡ triệt để vướng mắc tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Công an cho biết dự thảo bổ sung quy định nghiêm cấm đối với hành vi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để xâm phạm bí mật nhà nước; bổ sung thẩm quyền, trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước đối với chính quyền cấp xã và một số cơ quan ở trung ương tổ chức theo mô hình khu vực.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Dự thảo cũng bổ sung, hoàn thiện các quy định về xử lý văn bản chứa nội dung bí mật nhà nước trên môi trường điện tử.

Căn cứ vào tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 3 độ mật.

Bí mật nhà nước độ tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại và hội nhập quốc tế, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bí mật nhà nước độ tối mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại và hội nhập quốc tế, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bí mật nhà nước độ mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại và hội nhập quốc tế, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng nay. Ảnh: Quốc hội

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, đối với nội dung liên quan đến việc sao, chụp tài liệu và vật chứa bí mật nhà nước, Ủy ban này đề nghị phân cấp thẩm quyền cho cấp phó (không cần ủy quyền). Việc này nhằm tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính nội bộ, bảo đảm đúng chủ trương phân cấp, phân quyền.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhận thấy việc bỏ quy định phê duyệt khi mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ sẽ có thể tạo ra sơ hở trong quản lý, bảo vệ bí mật nhà nước, vì thiếu sự phê duyệt, kiểm soát, theo dõi chặt chẽ như hiện nay.

Về tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu để đơn giản hóa thủ tục tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước theo hướng giao cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cấp phó được quyền quyết định thực hiện việc này.