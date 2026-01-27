Về quy định quản lý xe điện bốn bánh có gắn động cơ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nêu thực tế nhiều địa phương đã "phá rào" khi cho phương tiện này lưu thông lẫn với ô tô, container, xe máy trên quốc lộ, tỉnh lộ, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Vì vậy, Bộ Công an đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng đề xuất chỉ cho xe điện hoạt động trên các tuyến có làn đường riêng; nơi đủ hạ tầng có thể dành 1 làn phục vụ du lịch, phát triển kinh tế, nhằm vừa sử dụng được số xe đã đầu tư vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Với đề xuất hạn chế xe khách giường nằm 2 tầng, Đại tá Phạm Quang Huy cho biết, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến loại xe này, chủ yếu trên các tuyến đèo dốc, miền núi có độ dốc siêu cao.

Trong khi về bản chất, xe khách giường nằm 2 tầng có nhiều điểm tương đồng với xe buýt 2 tầng đô thị ở châu Âu, vốn chỉ hoạt động ở đường đồng bằng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết các bộ, ngành cơ bản thống nhất với đề xuất cấm xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp 3, cấp 4 khu vực miền núi nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, để tránh tác động đột ngột đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Thứ trưởng đề nghị áp dụng theo lộ trình, với thời gian chuyển tiếp để thông báo, kết hợp rà soát hạ tầng và triển khai các giải pháp bổ trợ; sau đó tiến tới cấm triệt để.

Đồng tình với ý kiến này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho rằng, trước mắt, cơ quan chức năng có thể nghiên cứu áp dụng biện pháp tăng cường an toàn trước mỗi chuyến đi đối với lái xe, chủ xe và phương tiện; về lâu dài, xem xét cho phép hoán cải phương tiện theo hướng giảm tầng, chuyển đổi công năng, kèm chính sách hỗ trợ phù hợp...

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ là phải phòng ngừa, phòng chống từ sớm, từ xa. Những hành vi chưa xảy ra nhưng có nguy cơ cao là nguyên nhân dẫn đến vi phạm an toàn giao thông cần phòng ngừa.

Với quy định về xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở miền núi, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải lấy quy chuẩn an toàn làm tiêu chí trung tâm. Quy chuẩn thiết kế phương tiện luôn gắn với quy chuẩn hạ tầng giao thông.

Xe khách giường nằm 2 tầng thông thường chỉ dùng cho du lịch, tập trung ở khu vực đô thị và địa hình bằng phẳng, đối với vùng núi cao, địa hình khó khăn, nhiều đèo dốc thì về cơ bản không sử dụng, nếu có sử dụng phải có quy chuẩn riêng cho phương tiện và quy chuẩn riêng cho đường.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành quy chuẩn đối với xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở vùng núi, kể cả thiết kế hạ tầng, đường xá và phương tiện. Sau khi ban hành quy chuẩn, mọi xe khách giường nằm 2 tầng không đáp ứng đều không được hoạt động.

Nhà nước cần có cơ chế chính sách, tín dụng, bố trí kinh phí hỗ trợ để doanh nghiệp, chủ xe hoán đổi, hoán cải, lắp thêm thiết bị bảo đảm an toàn theo đúng quy chuẩn hoặc chuyển sang hoạt động ở khu vực phù hợp.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an rà soát toàn bộ quy định liên quan đến lái xe vận tải hành khách công cộng, trong đó có lái xe khách giường nằm 2 tầng, từ bằng lái, sức khỏe đến kỹ năng.

Với xe điện 4 bánh, Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm soát theo hướng chỉ được hoạt động ở nơi có làn đường riêng hoặc khu vực có tốc độ tối đa 30km/h. Những tuyến đường có tốc độ lưu thông trên 30km/h phải cấm lưu thông. Bộ Công an phối hợp Bộ Xây dựng thống nhất và chịu trách nhiệm xác định các tuyến đường cấm xe điện 4 bánh lưu thông.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ rõ, một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay là tình trạng nhiều loại phương tiện có tốc độ khác nhau cùng lưu thông trên một mặt đường, nhất là trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ (nay là xã lộ).

Nhiều tuyến được đầu tư, thiết kế cho ô tô chạy tốc độ cao nhưng vẫn cho xe máy, xe đạp, mô tô 3 bánh, xe điện 4 bánh cùng tham gia giao thông, làm gia tăng nguy cơ tai nạn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là thực trạng cần được đưa vào quản lý, quy định cụ thể trong pháp luật.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ xe đạp điện và các phương tiện có tốc độ thiết kế cao nhưng thiếu điều kiện bảo đảm an toàn.

Theo Phó Thủ tướng, xe đạp điện hiện có thể chạy tới 50-60km/h, trong khi không yêu cầu giấy phép lái xe, đào tạo hay sát hạch; mức độ rủi ro vì vậy còn cao hơn cả mô tô phân khối lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, đưa nội dung này vào văn bản quản lý, tận dụng các cơ chế, chính sách để giảm tai nạn và rủi ro cho người tham gia giao thông.