Sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến 10 luật về An ninh, trật tự. Luật có hiệu lực từ 1/7/2026.

Trong số 10 luật có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật bổ sung quy định cấm “Làm gián đoạn hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách”.

Một hành vi bị cấm khác là “Sử dụng dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận khoang chở khách để xâm phạm nhân phẩm, danh dự, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức”.

Luật hiện hành nêu quy tắc chung “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em”.

Quy định này được sửa đổi theo hướng “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách".

Về quy định về điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ, luật lần này bổ sung quy định ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Theo quy định trong luật, hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách dùng để ghi, lưu trữ, truyền phát thông tin, dữ liệu về hành trình của phương tiện tham gia giao thông đường bộ và hình ảnh của người lái xe, hình ảnh khoang chở khách phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xử lý hành vi vi phạm.

Các dữ liệu này do lực lượng Cảnh sát giao thông quản lý, vận hành, sử dụng; được kết nối, chia sẻ với cơ quan quản lý đường bộ và các cơ quan liên quan.

Giữ nguyên thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ

Qua thảo luận, có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở để quy định thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ. Một số đại biểu cho rằng cần quy định cụ thể thời gian lái xe theo ngày, tuần, tháng và thời gian làm thêm giờ của lái xe, bên cạnh đó cân nhắc làm rõ trường hợp tắc đường, sự cố, không có trạm dừng nghỉ... thì thời gian lái xe liên tục tính như thế nào.

Giải trình vấn đề này, Chính phủ đề nghị tiếp tục quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ vì quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế, để người lái xe có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe lái xe tỉnh táo, an toàn. Đồng thời, luật chỉnh lý theo hướng thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Chính phủ sẽ nghiên cứu, quy định vào các văn bản dưới luật để loại trừ các trường hợp tắc đường, bất khả kháng để phù hợp tình hình thực tế.