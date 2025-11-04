Sáng nay, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày trước Quốc hội tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai và mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: Quốc hội

Ông Đoàn Hồng Phong cho hay, dự thảo luật tập trung hoàn thiện các chính sách về phòng ngừa tham nhũng, gồm: Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; việc kê khai và xác minh tài sản, thu nhập. Dự thảo cũng quy định rõ thẩm quyền của các cơ quan thanh tra trong thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiếp nhận và xử lý phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng.

Đáng chú ý, dự thảo luật cũng bổ sung các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng.

Tăng mức biến động tài sản phải kê khai từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, dự thảo luật xác định các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập gồm: Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Thanh tra Chính phủ; TAND Tối cao; Viện KSND Tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Dự thảo đề xuất nâng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng, đồng thời nâng mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng. Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, quy định này nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và biến động giá cả so với thời điểm năm 2018.

Theo dự thảo luật, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn tin khác. Nếu phát hiện tài sản, thu nhập tăng từ 1 tỷ đồng trở lên mà không được kê khai, cơ quan kiểm soát có quyền yêu cầu người đó bổ sung thông tin, đồng thời giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Trường hợp người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc tài sản, thu nhập trong năm tăng từ 1 tỷ đồng trở lên thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tiến hành xác minh.

Dự thảo cũng đã bổ sung quy định “việc kê khai, giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”.

Cơ quan thẩm tra tán thành việc nâng ngưỡng kê khai

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo luật đã được Chính phủ chuẩn bị công phu, nghiêm túc và phù hợp với trình tự, thủ tục rút gọn.

Đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra đồng tình với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật. Về việc nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai và mức biến động tài sản phải kê khai bổ sung, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với dự thảo.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Quốc hội

Quy định mới phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, phản ánh đúng biến động giá cả và mức thu nhập, đồng thời giúp tập trung quản lý, kiểm soát hiệu quả việc kê khai tài sản có giá trị lớn. Việc này cũng góp phần giảm thủ tục hành chính không cần thiết đối với tài sản, thu nhập nhỏ, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

Một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, không nên quy định cứng các mức định lượng bằng tiền trong luật mà nên giao Chính phủ quy định chi tiết tại văn bản dưới luật, để linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn phát triển.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 17 trong tổng số 96 điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự thảo luật này vào ngày 5/11.