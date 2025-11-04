Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau, trả lời kiến nghị của địa phương về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã nhằm bảo đảm chế độ, phụ cấp, đãi ngộ hợp lý và thu hút nhân sự chất lượng cao về cơ sở.

Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tham mưu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh họa: VNN

Trước đó, tỉnh Cà Mau đề xuất Chính phủ và Bộ Nội vụ xem xét, ban hành cơ chế đặc thù để “động viên kịp thời, nâng cao tinh thần làm việc và thu hút cán bộ có năng lực, tâm huyết về công tác tại cấp xã” - khu vực được xem là tuyến đầu trong thực thi chính sách, trực tiếp gắn bó với người dân.

Phản hồi nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Kết luận số 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tham mưu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Theo Bộ Nội vụ, đề án bao gồm nội dung cụ thể về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, đây là nhóm đối tượng đang được nhiều địa phương kiến nghị điều chỉnh do khối lượng công việc ngày càng lớn nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng.