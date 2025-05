Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, tháng 6/2014, Việt Nam chính thức cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.

Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (trong đó có 13 sĩ quan Công an) đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan), Phái bộ MINUSCA (CH Trung Phi), Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Phái bộ EUTM-RCA (Phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu tại CH Trung Phi) và Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Các lực lượng Việt Nam đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo Liên Hợp Quốc, Chỉ huy phái bộ, Chính quyền nước sở tại và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Đại tướng Phan Văn Giang trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Bộ trưởng Quốc phòng nêu rõ dự thảo luật quy định nguyên tắc, đối tượng, hình thức, lĩnh vực; xây dựng, triển khai lực lượng; bảo đảm nguồn lực, chế độ, chính sách; hợp tác quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tham gia lực lượng.

Đối tượng gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an, chiến sĩ và đơn vị thuộc Bộ Công an được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra còn có cán bộ, công chức, viên chức nhà nước được cử tham gia lực lượng. Như vậy, dự thảo đã mở rộng phạm vi đối tượng dân sự tham gia.

Theo cơ quan soạn thảo, tại một số cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã đề nghị Việt Nam cân nhắc mở rộng lực lượng, phạm vi, địa bàn, đối tượng tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình, bao gồm cả các vị trí lãnh đạo dân sự, chuyên gia dân sự tại các phái bộ thực địa và các vị trí dân sự tại Ban thư ký Liên Hợp Quốc.

Qua đánh giá, việc cử đối tượng dân sự tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích tiềm năng. Việc bổ sung sẽ giúp huy động thêm nguồn nhân lực để tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động gìn giữ hoà bình, nhất là các vị trí lãnh đạo, các vị trí tại các cơ quan hoạch định chính sách của Liên Hợp Quốc, qua đó, giúp mở rộng tầm ảnh hưởng, nâng cao vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lực lượng gìn giữ hòa bình lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Hải

Quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình là quy định mới. Trên thực tế, ý thức dân tộc, ý thức trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của các cá nhân, đơn vị tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc rất tốt.

Tuy nhiên, xuất phát từ vị trí, vai trò của lực lượng này là đại diện cho Việt Nam, do đó, cần thiết có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoài nội dung này, dự thảo luật cũng bổ sung các chế độ, chính sách ưu tiên cho lực lượng gìn giữ hòa bình, trong đó có cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm việc mua sắm hàng hóa, trang thiết bị phục vụ triển khai lực lượng. Đồng thời, dự luật cũng đề cập đến các chính sách hợp tác quốc tế trong hoạt động gìn giữ hòa bình, bao gồm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng; trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức huấn luyện chung.

Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản nhất trí việc bổ sung đối tượng áp dụng là “cán bộ, công chức, viên chức nhà nước”. Tuy đây là nội dung mới nhưng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phù hợp với các quy định của Liên Hợp Quốc về cử viên chức dân sự...

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chung về lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình bao gồm: lực lượng trực tiếp và lực lượng gián tiếp. Việc này làm cơ sở cho việc quy định chế độ, chính sách được đầy đủ, đúng đối tượng và thành phần tham gia.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để quy định cho chặt chẽ, phù hợp, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.