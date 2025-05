Chủ tịch, trưởng công an cấp xã có thẩm quyền xử phạt như chủ tịch, trưởng công an huyện Trong quy định điều khoản chuyển tiếp, dự thảo luật cho phép trưởng công an xã (mới) có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của trưởng công an cấp huyện; chủ tịch UBND cấp xã (mới) có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện. Chính phủ lý giải, việc trao thẩm quyền cao hơn cho lực lượng ở cấp xã (mới) là giải pháp cần thiết, phù hợp với giai đoạn chuyển tiếp, khi các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước chưa kịp sửa đổi, bổ sung theo quy định của dự thảo luật.