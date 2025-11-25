Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội. Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án hoàn thiện dự luật với một số nội dung điều chỉnh, nhất là biểu thuế.

Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định hiện hành như sau:

Biểu thuế hiện hành. Ảnh chụp màn hình

Phương án Chính phủ đã đề xuất, báo cáo Quốc hội tại dự thảo Luật điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc thành 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc như sau:

Phương án biểu thuế Chính phủ đã đề xuất. Ảnh chụp màn hình

Dựa trên ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ tiếp thu hoàn thiện biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng có thể nghiên cứu, xem xét phương án điều chỉnh giảm mức thuế suất 15%, 25% xuống 10%, 20% để đồng đều các mức thuế suất của biểu thuế.

Theo Bộ Tài chính, với biểu thuế mới này, tất cả cá nhân đang nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành. Bên cạnh đó, biểu thuế mới cũng khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc (bậc 2, bậc 3) như đề xuất tại dự thảo luật trước đó, đảm bảo hợp lý hơn.

Ngoài ra, dự thảo luật bổ sung một số quy định về miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, sửa đổi, hoàn thiện quy định đối với một số khoản thu nhập được miễn thuế, như: thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả, tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương trả cho những ngày không nghỉ phép, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm do doanh nghiệp chi trả, lãi trái phiếu chính quyền địa phương...

Đồng thời, bổ sung quy định người nộp thuế được trừ một số khoản chi trong năm ở mức độ phù hợp như các khoản chi phí về y tế, giáo dục trước khi tính thuế và giao Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, ngày 17/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới này, cá nhân chưa phải nộp thuế với mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) hoặc 24 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hoặc 31 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc).