Góp ý vào dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung khoản đảng phí, công đoàn phí vào diện giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Lý do, đây là các khoản người lao động bắt buộc phải đóng hàng tháng theo quy định. Việc bổ sung các khoản này vào diện giảm trừ sẽ giúp phản ánh chính xác hơn thu nhập thực tế chịu thuế, góp phần đảm bảo công bằng với các khoản chi bắt buộc của người lao động.

Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của Đài Truyền hình Việt Nam để nghiên cứu trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện luật.

Một số tổ chức, cá nhân góp ý, bày tỏ mong muốn nâng mức giảm trừ với khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam đề xuất giữ nguyên quy định giảm trừ đối với khoản đóng góp vào quỹ hưu trí; mở rộng giảm trừ được áp dụng cho các quỹ thành lập ngoài Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của nước sở tại.

Hiệp hội này cũng kiến nghị nâng mức giảm trừ từ 1 triệu đồng/tháng lên 3 triệu đồng/tháng đối với khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện hoặc mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ để phản ánh chính xác mức sống hiện nay và khuyến khích người lao động tích cực tham gia các quỹ này.

Một số ý kiến đề xuất giảm trừ đảng phí, công đoàn phí khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: N.K

Theo hiệp hội, mức đề xuất này cũng phù hợp với quy định hiện hành liên quan tới khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP.

Cùng chung đề xuất trên, Công ty TNHH Tư vấn thuế Deloitte Việt Nam nhất trí với việc bổ sung thêm các khoản giảm trừ liên quan tới đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo Luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ.

Tuy nhiên, công ty nhận thấy cơ chế giảm trừ này vẫn còn một số điểm bất cập, trong đó đáng chú ý là việc đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện bị loại bỏ. Về bản chất, quỹ hưu trí tự nguyện cũng nhằm đảm bảo an sinh xã hội giống như bảo hiểm hưu trí bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Do vậy, cơ chế giảm trừ cũng cần được áp dụng tương tự.

Cơ chế giảm trừ đối với các quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ hiện nay vẫn chỉ được áp dụng cho các quỹ được thành lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với các chuyên gia nước ngoài được điều chuyển sang Việt Nam làm việc, thông thường cá nhân và công ty mẹ tại nước ngoài vẫn duy trì các hình thức đóng góp vào các quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ được thành lập ở nước ngoài.

Quy định hiện nay chỉ giới hạn các quỹ được thành lập tại Việt Nam vô hình chung làm giảm quyền lợi của các chuyên gia nước ngoài, trong khi về bản chất các hình thức bảo hiểm trên đều để đảm bảo an sinh phúc lợi cho người lao động.

“Mức giảm trừ đóng góp hiện tại (1 triệu đồng/ tháng) không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, khiến chính sách này không còn sức hấp dẫn để khuyến khích người lao động và doanh nghiệp tham gia”, Deloitte Việt Nam đánh giá.

Nhiều ý kiến cá nhân khác đề nghị nâng mức giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí lên ngang bằng mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Đề xuất nhằm khuyến khích người lao động tự đóng góp thêm ngoài phần được doanh nghiệp đóng, góp phần khuyến khích người dân tự tham gia, giảm tải áp lực lên hệ thống phúc lợi từ ngân sách.

Trước các góp ý trên, Bộ Tài chính cho biết, tại dự thảo luật đã thay thế thuật ngữ khoản đóng góp vào “quỹ hưu trí tự nguyện” bằng cụm từ “mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện” mà không thay đổi tính chất, vì sản phẩm này do công ty bảo hiểm cung cấp. Tại văn bản hướng dẫn luật sẽ quy định chi tiết. Dự thảo luật đã được giao cho Chính phủ quy định mức này.

Trong quá trình xây dựng nghị định sẽ nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quy định mức phù hợp, thống nhất với mức quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp.