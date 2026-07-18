Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số nhằm hướng dẫn thi hành Luật Dân số năm 2025 và Nghị định 168/2026 của Chính phủ.

Bên cạnh các chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ sinh đủ hai con, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, dự thảo đưa ra định hướng hỗ trợ chi phí sàng lọc dự phòng vô sinh cho một số nhóm..

Hỗ trợ sàng lọc dự phòng vô sinh cho nhiều nhóm

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền sẽ được địa phương xem xét hỗ trợ trong chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Các nội dung hỗ trợ gồm phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chi phí sàng lọc dự phòng vô sinh.

Bộ Y tế cũng đề xuất khuyến khích các địa phương nâng cao tỷ lệ khám sức khỏe trước hôn nhân. Theo đó, xã có 90% nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ được đề xuất UBND cấp tỉnh khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền/hiện vật.

Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương tư vấn về sức khỏe sinh sản cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội hoặc sinh sống tại vùng khó khăn, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ thực hiện sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và hỗ trợ bằng tiền (nếu có).

Giảm sinh và vô sinh đang tạo áp lực kép

Đề xuất của Bộ Y tế được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam không chỉ đối mặt với tình trạng mức sinh xuống thấp mà còn ghi nhận xu hướng vô sinh, hiếm muộn gia tăng.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, nhận định tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn ở nước ta hiện đã cao hơn mức thống kê khoảng 7,7% trước đây. Theo ông, xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn cùng áp lực cuộc sống là những yếu tố làm gia tăng tình trạng này, tác động trực tiếp đến mức sinh thấp của Việt Nam.

Các chuyên gia sản khoa nhiều lần khuyến cáo việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, phát hiện sớm các bất thường về sức khỏe sinh sản và các yếu tố nguy cơ có thể giúp các cặp vợ chồng được điều trị kịp thời trước khi rơi vào tình trạng vô sinh, hiếm muộn.

Một rào cản lớn hiện nay là chi phí điều trị vô sinh vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình. Theo GS.TS Nguyễn Viết Tiến, mặc dù chi phí hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam thấp hơn nhiều quốc gia, song một chu kỳ điều trị vẫn tiêu tốn từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, đặc biệt với các kỹ thuật như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Không ít cặp vợ chồng phải thực hiện nhiều chu kỳ mới có cơ hội có con.

Dự thảo của Bộ Y tế không nêu chi tiết nội hàm "sàng lọc dự phòng vô sinh". Các chuyên gia sản khoa cho biết sàng lọc dự phòng vô sinh phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản; Tư vấn thay đổi lối sống hoặc điều trị sớm các bệnh lý có thể dẫn đến vô sinh (viêm nhiễm sinh dục, rối loạn nội tiết, giãn tĩnh mạch thừng tinh, lạc nội mạc tử cung...); khuyến khích khám sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn hoặc trước khi mang thai.

Việc bảo vệ sức khỏe sinh sản ngay từ sớm không chỉ giúp giảm gánh nặng điều trị hiếm muộn mà còn góp phần duy trì khả năng sinh con của các cặp vợ chồng trong bối cảnh mức sinh đang giảm tại nhiều địa phương.