Theo đó, từ ngày 1/7/2025, người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, cử tri Hưng Yên cho rằng mức trợ cấp như trên còn thấp, nhất là hiện nay khi giá cả sinh hoạt ngày càng tăng, các mặt hàng thiết yếu không ổn định.

Đối với các thủ tục hành chính liên quan đến các chính sách an sinh xã hội, cử tri kiến nghị giao quyền cho địa phương thực hiện nhằm bảo đảm tính hiệu quả và nhanh chóng.

Cử tri cho rằng mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội với người từ 75 tuổi trở lên hiện còn thấp. Ảnh: Nam Khánh

Trả lời các kiến nghị này, Bộ Y tế mới đây cho biết mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 176/2025 của Chính phủ.

Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng kết, đánh giá tác động, bao gồm khả năng cân đối ngân sách, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng và thực tiễn đời sống của người cao tuổi, để báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp với lộ trình và nguồn lực.

Bộ Y tế đã có hướng dẫn để địa phương chủ động tổ chức rà soát đối tượng, lập danh sách và thực hiện chi trả, bảo đảm kịp thời, liên tục, không gián đoạn. Cơ quan này đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND cấp xã tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng quy định, tăng cường ứng dụng CNTT và chi trả không dùng tiền mặt, kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh để bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng.

Ở Việt Nam, số người từ 75 tuổi đến 80 tuổi hiện khoảng 1,8 triệu người. Số người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khoảng 1,5 triệu người. Số người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo thuộc diện hưởng hưu trí xã hội khoảng 100.000 người.

Bộ Y tế cho biết hiện 16 tỉnh đã mở rộng đối tượng thụ hưởng và chủ động nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn mức chung của cả nước. 5 tỉnh, thành phố đang áp dụng mức hỗ trợ cao hơn quy định. Trong đó, Hải Phòng và Quảng Ninh có mức hỗ trợ cao nhất (700.000 đồng/người/tháng); Hà Nội và TPHCM: 650.000 đồng; Tuyên Quang: 530.000 đồng.

Mới đây, trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng (tăng 8%).

Đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (gọi tắt là Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi), cơ quan soạn thảo đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 tuổi xuống 70 tuổi.

Theo phương án 2 của dự thảo, Chính phủ sẽ được trao thẩm quyền quyết định giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách.

Trong trường hợp tiếp tục giảm xuống dưới 70 tuổi, Chính phủ phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Theo quy định hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan quyết định việc điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo cơ quan BHXH Việt Nam, việc đề xuất giao thẩm quyền giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho Chính phủ, nhằm tạo cơ chế điều hành linh hoạt trong quá trình thực hiện chính sách này.