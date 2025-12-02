Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

"Giữ người bằng cơ hội"

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TPHCM) nêu nhiều giải pháp để phát triển đội ngũ giáo viên. Trong đó, bà nhấn mạnh quan điểm "giữ người bằng cơ hội chứ không chỉ bằng phụ cấp".

Chính vì vậy, nữ đại biểu đề xuất 3 nhóm hỗ trợ trọng tâm. Hỗ trợ đầu tiên là nhà ở cho giáo viên theo chuẩn tối thiểu. Bởi, hiện nay, ở vùng cao và hải đảo, nhiều giáo viên vẫn phải ở tạm, thiếu điện, thiếu nước. Nhà công vụ cần được đầu tư đạt chuẩn, không sang trọng nhưng an toàn và đủ tiện nghi cơ bản.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Trân cũng đề xuất có chính học bổng cho con em giáo viên. "Đây là chính sách nhân văn, tạo sự yên tâm, giảm gánh nặng cho gia đình, khuyến khích giáo viên gắn bó với trường lớp" - bà nói.

Đề xuất thứ ba là học bổng phát triển nghề nghiệp cho giáo viên vùng khó. Giáo viên giỏi được hỗ trợ đi học nâng cao, tham dự các khóa bồi dưỡng chất lượng cao trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, đại biểu Trân đề nghị quan tâm tới vấn đề bất bình đẳng cơ hội giáo dục ở đô thị.

Đại biểu cho rằng nhiều năm qua, khi nói đến khó khăn giáo dục, chúng ta thường nhắc đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Nhưng cũng có một nhóm đối tượng khác ít được nhắc đến nhưng thực tế khó khăn không kém, đó là con em công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Dù sống ở đô thị, gần trung tâm nhưng đời sống công nhân còn nhiều chật vật: nhà trọ chật hẹp, thiếu không gian học tập, tăng ca liên tục, thu nhập bấp bênh, không đủ thời gian hỗ trợ con học hành. Đa phần gia đình công nhân chỉ ở trong phòng trọ 10-12m2, trẻ thiếu kết nối xã hội, không được tham gia các hoạt động ngoại khóa. Có nơi, hơn 70% trẻ ở khu công nghiệp không được học năng khiếu, ngoại ngữ hay hoạt động ngoài giờ.

Đại biểu Trân đề nghị chương trình phải xác định con em công nhân là nhóm đối tượng ưu tiên riêng, không xếp chung vào nhóm khó khăn nói chung.

Cùng với chính sách học bổng, bà đề xuất hỗ trợ xây trường công lập gần khu công nghiệp; mở rộng mô hình bán trú - bán trú linh hoạt cho con em công nhân; xây dựng không gian học tập cộng đồng tại khu nhà trọ; hỗ trợ tâm lý - kỹ năng cho trẻ em di cư.

“Công bằng giáo dục không chỉ là câu chuyện vùng núi, vùng xuôi mà còn là công bằng ngay trong lòng các đô thị công nghiệp” - đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu cũng đề nghị số hóa hồ sơ năng lực giáo viên một cách minh bạch và công bằng, bởi “nhiều giáo viên tâm sự rằng nỗ lực của họ chưa được ghi nhận đầy đủ, đánh giá còn mang tính thủ công”.

Đi kèm “hồ sơ năng lực giáo viên số” là hệ thống đánh giá năng lực công khai, dựa trên dữ liệu thực.

“Khi đó, giáo viên giỏi thực sự sẽ được nhìn nhận đúng, được đề bạt, được giao nhiệm vụ” - bà Trân nói.

Đề nghị ưu tiên xây trụ sở Bộ GD-ĐT hiện đại

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đề nghị Chính phủ ưu tiên xây trụ sở Bộ GD-ĐT. Lý do là trụ sở hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng, không ngang tầm một trụ sở cấp bộ.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Quốc hội

Trụ sở Bộ GD-ĐT được xây dựng từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước, khi đất nước còn rất nghèo khó, với một kiến trúc đơn giản.

Đại biểu cho biết đất nước chưa giàu nhưng không còn quá nghèo để quên đi việc nâng cấp trụ sở một bộ quan trọng như Bộ GD-ĐT. Thời gian qua, rất nhiều công trình được xây, tất cả đều cần thiết nhưng cần thiết nhất là trụ sở Bộ GD-ĐT.

Ông Trí nói: “Tôi mong sớm có trụ sở Bộ GD-ĐT to đẹp, đàng hoàng".

Ngoài ra, ông cũng đề xuất có một bộ sách giáo khoa chuẩn. Là người đã hướng dẫn thành công trên 30 thạc sĩ và gần 30 tiến sĩ, ông thấm thía rằng với học sinh phổ thông thì sách giáo khoa chuẩn là vô cùng quan trọng.

"Phải có bộ sách giáo khoa chuẩn thật tốt thì chương trình dạy học bằng một bộ sách trên toàn quốc mới thành công" - đại biểu Trí nêu rõ.

Ông nhấn mạnh, bộ sách này phải được đầu tư xây dựng, không nên chắp vá, vay mượn, tạm bợ. Ban soạn thảo quốc gia phải là những người giỏi, soạn thảo có trách nhiệm. Việc soạn thảo sách giáo khoa cần được đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia.