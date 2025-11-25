Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 245/2025 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, trong đó có các nội dung về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội.

Quốc hội quyết nghị thông qua dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 với số thu NSNN là hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương là 1,2 triệu tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Quốc hội đồng ý sử dụng 23.839 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2026 của địa phương để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Tổng số chi NSNN là hơn 3,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương là hơn 1,8 triệu tỷ đồng, đã bao gồm dự toán 238.421 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, dự toán 187.175 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương, dự toán 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Chi ngân sách địa phương là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối, bổ sung để bảo đảm tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Mức bội chi ngân sách là 605.800 tỷ đồng, tương đương 4,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 583.700 tỷ đồng, tương đương 4% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 22.100 tỷ đồng, tương đương 0,2% GDP.

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, Quốc hội quyết nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Năm 2026, Quốc hội cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương, bao gồm: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới...

Quốc hội cũng cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế.

Quốc hội giao Chính phủ rà soát kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (chi tiền lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; cho phép các địa phương sử dụng số kinh phí tiết kiệm này để bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương.

Từ năm 2026, Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định.

Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2025, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo rà soát tình hình sử dụng nguồn kinh phí ngân sách trung ương đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức kết thúc năm 2025 không sử dụng hết, thực hiện thu hồi, hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương.

Năm sau được chi ngân sách trung ương 1,8 triệu tỷ đồng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 246/2025 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.

Quốc hội quyết nghị tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2026 gồm: Tổng số thu ngân sách trung ương là hơn 1,2 triệu tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 1,8 triệu tỷ đồng. Trong đó, dự toán 238.421 tỷ đồng bổ sung cân đối ngân sách địa phương; dự toán 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng; dự toán 187.175 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội cho phép tăng thêm 3% số bổ sung cân đối với dự toán năm 2025 để các địa phương có thêm nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng phát sinh trong năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách.

Ngoài ra, Quốc hội đồng ý dành 15.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.

Quốc hội quyết nghị bố trí bảo đảm mức tối thiểu 3% tổng chi NSNN cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phân bổ cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương.