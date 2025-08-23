Trường Đại học An ninh nhân dân công bố điểm chuẩn phương thức 2, phương thức 3 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2025 như sau:

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ Tại đây. Thí sinh nhập đầy đủ số báo danh kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và số CCCD để tra cứu kết quả.

Về thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2025 để xác nhận nhập học tại công an đơn vị, địa phương nơi thí sinh sơ tuyển và thực hiện thao tác xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Hoàn thành trước 17h ngày 30/8.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2025 của thí sinh và tập hợp, báo cáo kết quả về Trường Đại học An ninh nhân dân trước 17h ngày 4/9.