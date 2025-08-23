Điểm chuẩn các trường, học viện công an nhân dân năm 2025 cụ thể như sau:

Tên trường

Tên ngành

Phía

Vùng

Điểm chuẩn Nam

Điểm chuẩn Nữ

Học viện An ninh nhân dân

Ngành Công nghệ thông tin

Toàn quốc

 

21,98

 

Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

Phía Bắc

1

23,05

25,58

2

24,63

26,09

3

23,03

26,27

8

18,78

19,63

Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Phía Bắc

 

24,48

24,69

Phía Nam

 

20,63

24,15

Học viện Cảnh sát nhân dân

Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

Phía Bắc

1

21,72

25,24

2

23,71

26,01

3

22,89

25,38

8

18,67

20,64

Học viện Chính trị Công an nhân dân

 

Phía Bắc

 

22,51

25,21

Phía Nam

 

21,74

23,57

Trường Đại học An ninh nhân dân

 

Phía Nam

4

22,68

26,05

5

23,48

25,33

6

23,28

25,83

7

22,47

25,28

8

17,66

19,46

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

 

Phía Nam

4

22,01

24,67

5

23,53

26,28

6

21,33

25,67

7

21,44

24,56

8

19,6

15,95

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

 

Phía Nam

 

19,75

23,62

Phía Bắc

 

21,1

24,23

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

Phía Bắc

 

21,7

25,21

Phía Nam

 

20,53

23,96

Kỹ thuật điện tử, viễn thông tại Học viện Kỹ thuật Mật mã

Toàn quốc

 

20,33

Y khoa hệ chính quy tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Toàn quốc

 

19,05

Năm 2025, 8 trường công an tuyển mới tổng chỉ tiêu khoảng 2.350. Trong số này, Học viện An ninh nhân dân tuyển nhiều nhất với 540 học viên), kế đến là Học viện Cảnh sát nhân dân với 530 học viên.

Ngoài xét kết hợp điểm thi đánh giá và kết quả thi tốt nghiệp THPT, khối trường này sử dụng hai phương thức khác, gồm xét tuyển thẳng và dựa vào kết quả thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. 