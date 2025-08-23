Điểm chuẩn các trường, học viện công an nhân dân năm 2025 cụ thể như sau:

Tên trường Tên ngành Phía Vùng Điểm chuẩn Nam Điểm chuẩn Nữ Học viện An ninh nhân dân Ngành Công nghệ thông tin Toàn quốc 21,98 Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh Phía Bắc 1 23,05 25,58 2 24,63 26,09 3 23,03 26,27 8 18,78 19,63 Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Phía Bắc 24,48 24,69 Phía Nam 20,63 24,15 Học viện Cảnh sát nhân dân Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát Phía Bắc 1 21,72 25,24 2 23,71 26,01 3 22,89 25,38 8 18,67 20,64 Học viện Chính trị Công an nhân dân Phía Bắc 22,51 25,21 Phía Nam 21,74 23,57 Trường Đại học An ninh nhân dân Phía Nam 4 22,68 26,05 5 23,48 25,33 6 23,28 25,83 7 22,47 25,28 8 17,66 19,46 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân Phía Nam 4 22,01 24,67 5 23,53 26,28 6 21,33 25,67 7 21,44 24,56 8 19,6 15,95 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Phía Nam 19,75 23,62 Phía Bắc 21,1 24,23 Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần Phía Bắc 21,7 25,21 Phía Nam 20,53 23,96 Kỹ thuật điện tử, viễn thông tại Học viện Kỹ thuật Mật mã Toàn quốc 20,33 Y khoa hệ chính quy tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội Toàn quốc 19,05





Năm 2025, 8 trường công an tuyển mới tổng chỉ tiêu khoảng 2.350. Trong số này, Học viện An ninh nhân dân tuyển nhiều nhất với 540 học viên), kế đến là Học viện Cảnh sát nhân dân với 530 học viên.