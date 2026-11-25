Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn tới không thể hoàn thành toàn bộ dự án thành phần sân bay Long Thành trong năm 2026.

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Cổng TTĐT Chính phủ cho biết, theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay, giá trị khối lượng thực hiện dự án thành phần 3 đạt 76.953,8 tỷ đồng, tương đương 88,63% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt 49.507,3 tỷ đồng, tương đương 57% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6/2027.

Quyền Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng báo cáo. Ảnh: Chính phủ

ACV báo cáo một số nhóm vướng mắc chủ yếu trong quá trình triển khai dự án thành phần 3. Việc xử lý những tồn tại, vướng mắc này là điều kiện cần thiết để nghiệm thu hoàn thành công trình, cấp phép đưa cảng hàng không vào khai thác.

ACV kiến nghị xem xét phương án tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền. Căn cứ tiến độ thực tế của dự án thành phần 3 và các công trình thuộc dự án thành phần 4, ACV đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát tổng thể tiến độ các dự án thành phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án giai đoạn 1 đến năm 2027-2028.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có phương án khắc phục triệt để những tồn tại trên nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.

Chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng thường trực giao ACV chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về tiến độ, chất lượng dự án thành phần 3 và các gói thầu với tư cách là chủ đầu tư, đơn vị vận hành, khai thác theo quy định của pháp luật.

ACV chủ động rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thanh toán theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm nguồn lực tài chính để các nhà thầu tiếp tục triển khai dự án.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Chính phủ

Đối với những vật tư, thiết bị còn vướng mắc, ACV phải chịu trách nhiệm đánh giá về chất lượng, tính hợp lý và sự phù hợp với yêu cầu của công trình.

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng trang thiết bị theo đề xuất của ACV, Phó Thủ tướng thường trực lưu ý ACV phải giữ vai trò chủ đạo và chịu trách nhiệm. Chủ đầu tư có thể mời các chuyên gia của bộ, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu hỗ trợ về chuyên môn.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vi phạm liên quan dự án sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng tiếp tục là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án và hướng dẫn ACV về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình theo thẩm quyền. Bộ cũng cần chủ trì nghiên cứu các đề xuất của ACV, chỉ đạo ACV hoàn thiện hồ sơ, lập danh mục cụ thể các nội dung vướng mắc và đề xuất phương án xử lý có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn ACV tháo gỡ những vướng mắc về thanh toán, cơ chế tài chính, thẩm định giá và tỉ giá thanh toán trang thiết bị nhập khẩu theo thẩm quyền.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Bộ Công an thông tin cho ACV và Bộ Xây dựng về những nội dung liên quan để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc của dự án.

Sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Về tiến độ thực hiện dự án, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu ACV rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của dự án thành phần 3, xác định rõ các mốc hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử, vận hành thử nghiệm và thời điểm có thể đưa dự án vào khai thác.

Trước thực tế dự án không thể hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương được Quốc hội thông qua, ACV phải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Xây dựng trong thời hạn một tuần kể từ cuộc họp. Trước ngày 10/12/2026, Bộ Xây dựng phải báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

ACV phải yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân. ACV kiên quyết xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng.

Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh, an toàn và tiện ích của người sử dụng là những tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với một cảng hàng không quốc tế. ACV phải triển khai đồng bộ các hạng mục công trình, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về bảo vệ môi trường, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng, an toàn công trình.